Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba rescató, en las inmediaciones del Dique La Quebrada, a un hombre de 46 años con una fractura en uno de sus miembros inferiores, tras sufrir una caída mientras andaba en bicicleta por el camino de ripio que bordea el embalse.

El episodio, ocurrido en la tarde de este sábado en las Sierras Chicas, se produjo mientras el accidentado se dirigía por el camino a Colanchanga. Según manifestaron los efectivos del DUAR, al lugar debieron acudir luego de un llamado telefónico que alertaba sobre una persona “con un fuerte dolor en el miembro inferior derecho”, lo cual le impedía desplazarse por sus propios medios.

Mediante técnicas adecuadas, los especialistas inmovilizaron al hombre y le realizaron un “empaquetamiento térmico sobre tabla raquí”, hasta que finalmente pudo ser asistido por un servicio médico de emergencias.

Ya en el hospital José Urrutia de Unquillo se le diagnosticó una fractura cerrada en tibia y peroné.