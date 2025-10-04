En un contexto nacional de baja actividad, el turismo en la ciudad de Córdoba incrementó un 11 % la ocupación hotelera durante el mes de septiembre respecto al mismo mes del año anterior.

En el noveno mes de 2025, el promedio de ocupación alcanzó el 58,6 %, cifra que incluye el alojamiento en hoteles de 1 a 5 estrellas, apart hotel y hostels.

El punto más alto se registró en la hotelería de 3 estrellas, que alcanzó el 73,5 % de su capacidad, con 78.699 personas alojadas.

“Nuestra ciudad continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos e importantes del país durante todo el año. En un contexto nacional complejo, este crecimiento reafirma que invertir en infraestructura, ampliar la conectividad aérea y sostener la promoción turística fortalece nuestra oferta, genera empleo y posiciona a Córdoba como un destino de referencia en el país”, expresó el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández.

Según proyecciones del Observatorio de Turismo de la Municipalidad, este año se superará el millón de personas alojadas en los hoteles de la ciudad.

En ese sentido, en lo que va del año el gasto turístico superó los 150.000 millones de pesos.

A la par, la conectividad aérea y terrestre refleja una tendencia similar, con un 9,11 % más de arribos por colectivos durante el primer semestre de 2025.

También aumentó el movimiento de aeronaves, que en ese lapso tuvo un crecimiento del 4,3 %. En ambos casos, los números incluyen tanto los viajes de cabotaje como los internacionales.

Promoción

Más allá de las propias atracciones turísticas que tiene la provincia, desde el municipio se han realizado acciones de promoción, por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo, en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, en los festivales de Cosquín, Villa María y Jesús María, en el de las Colectividades de Alta Gracia y en AgroActiva.

Otro factor relevante del turismo en la capital es la variada oferta de eventos musicales, deportivos y culturales, además del turismo de convenciones, que tiene a Córdoba como uno de los epicentros más relevantes del país.

Su estratégica ubicación la coloca en el centro de la provincia y de la Argentina, con una conectividad aérea cada vez con más rutas, junto a una infraestructura vial que la enlaza a más de 140 localidades de la provincia, muchas de ellas destinos turísticos rurales y de naturaleza, complementarios a la oferta urbana de la capital.