La industria química es particularmente sensible a las escalas, que en la globalización implica seguir el paso de China. Imposible sin resguardos arancelarios o de otro tipo.

Las dificultades venían desde hace tiempo; en abril la empresa volvió de un cierre de planta a presentar un procedimiento preventivo de crisis. La caída generalizada del consumo en el mercado local hizo el resto.

La empresa Petroquímica Río Tercero (PR3) anunció que a partir del lunes próximo cerrará la planta de producción en la que fabricaba su principal producto, el diisocianato de tolueno (TDI), un compuesto químico elaborado a partir de Ácido Nítrico y moléculas orgánicas, que se emplea fundamentalmente (más del 80%) en la producción de espuma de poliuretano (la esponja con que se hacen los colchones).

En el comunicado oficial comunicó que despedirá a 125 empleados en el marco del Proceso Preventivo de Crisis que presentó en abril.

Los impactos

Por supuesto, el primer y más directo impacto recaerá sobre las 125 familias que pierden su sustento. Representan, según el propio comunicado un tercio de los 375 empleados de la firma.

Adicionalmente se producirá fuerte impacto en el polo industrial riotercerense ya que la vecina Fábrica Militar vende prácticamente toda su producción de ácido nítrico a Petroquímica Río Tercero para la elaboración de TDI. La Fábrica Militar pierde su principal cliente.

Sin duda, en una ciudad de menos de 50 mil habitantes, los despidos sumados a la pérdida de contratos y empleos indirectos, que duplican la planta de empleados directos, será un impacto significativo para toda la comunidad.

China

La empresa pertenece al grupo Piero (la empresa que fabrica colchones) y la planta de Río Tercero representaba una integración vertical que puede brindar ventajas al conjunto si el precio final del producto es competitivo contra otros proveedores. Dado que Petroquímica es el único fabricante de TDI en Argentina y en toda América Latina, la competencia es exclusivamente el TDI importado.

El cierre de la planta de TDI se produce por las complicaciones que tuvo la industria para hacer frente a la competencia que plantea el mercado asiático, especialmente China.

La novedad impacta en Río Tercero y zona en su trama económica, social y laboral. El gremio de los trabajadores químicos analiza por estas horas la situación y las medidas a adoptar.

La Posición del Gremio

El delegado gremial del Sindicato de los Químicos Lucas Felici, calificó de absurda la decisión de la empresa que bloqueó el ingreso a los trabajadores que tomaban su turno el miércoles a las 21 horas.

La empresa no cumplió con el acuerdo celebrado hace menos de 20 días en el Ministerio de Trabajo: se suspendían 20 empleados para evitar los despidos. La empresa garantizó que no habría despidos, garantizaron que el 14 volvíamos a producir y hoy nos encontramos con que se violentó el acuerdo”.

El gremialista en diálogo con medios locales advirtió que la empresa está “incumpliendo las normas de seguridad: no se permitió el ingreso de los trabajadores especializados que deberían estar garantizando la seguridad de la planta. La empresa deja entrever que no le importa nada y eso es una situación muy grave para la ciudad”.

Advirtió que aunque todavía no llegaron los telegramas de despido, “ya han tomado todas las medidas que adoptan en estos casos: pusieron candados, no nos dejan ingresar, han llamado a la policía y filtraron la información a la prensa, lo cual es parte de la falta de respeto porque no puede ser que las familias se enteren de la situación por la prensa”.

Desde primeras horas del jueves los trabajadores se concentran en la portería de Petroquímica ante el desconcierto que produce la incertidumbre de su futuro laboral.

“Esto recién empieza, estamos preparados para batallar todo lo que se venga.” aseguro Felici.

Comunicado de la empresa

Como consecuencia del proceso de transformación que desde hace unos años viene evidenciando a nivel regional y mundial el mercado de TDI (Diisocianato de tolueno) y ante la sostenida caída de sus ventas, PR3 dejará de producir TDI en su planta de Río Tercero a partir del próximo lunes 14 de octubre. Con esta medida, se busca asegurar la continuidad en el resto de sus operaciones, y mejorar la competitividad de sus clientes en el mercado local y regional de TDI.

Esta decisión se debe, fundamentalmente, a la transformación que tuvo la industria de este producto a nivel mundial (con la irrupción de plantas de gran escala, especialmente en Asia), que produjo una sobreoferta de TDI que hizo caer el precio internacional abruptamente en los últimos años. Otro factor determinante, es la acotada capacidad de producción de nuestra planta de Río Tercero que hace imposible competir con aquellas compañías globales de mayor escala. Esta nueva etapa de Petroquímica Río Tercero es una consecuencia inevitable y obligada de un proceso que la empresa ha venido atravesando en los últimos años y que, con enorme esfuerzo, había podido superar hasta este momento.

Petroquímica dejará de producir TDI para convertirse en un proveedor integral de soluciones de la industria de la espuma, decisión que nos obliga, en el marco de un Proceso Preventivo de Crisis, a la racionalización del personal que desempeñaba sus tareas en la producción de TDI (son 125 despidos). Mientras tanto, continuaremos la fabricación de productos químicos y de PAC (policloruro de aluminio para el tratamiento de aguas) con total normalidad.

De esta manera, ante el nuevo escenario mundial en la industria del TDI con condiciones de mercado muy adversas, PR3 se reconvierte para asegurar la continuidad de sus operaciones y resguardar al máximo las fuentes de trabajo de sus colaboradores, con el compromiso de siempre puesto en sus clientes y en la Comunidad en la que desarrolla su actividad.