El conflicto entre los trabajadores y la Petroquímica Río Tercero continúa y no hay expectativas cercanas de que la situación vaya a cambiar. Cabe recordar que se trata de un conflicto que inició en octubre del año pasado y que implica una serie de despidos y falta de pago de haberes.

En ese marco, los trabajadores convocaron a la sociedad en general a mostrar su apoyo frente a la empresa el próximo lunes a las 11 de la mañana.

“Convocamos a la familia química y petroquímica, sindicatos hermanos, organizaciones sociales y políticas, universitarios, jubilados y jubilados de toda la provincia a concentrar este Lunes 11 de Agosto a las 11:00 hs en los portones de la empresa”, cita la convocatoria.

La decisión se tomó ya que en la audiencia dictada por el Ministerio de Trabajo no hubo respuestas por parte de la firma. La empresa está ubicada en la Ruta Provincial 6, en el kilómetro 5.