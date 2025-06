¿Qué consumen los Gobiernos? Básicamente encuestas, focus, sondeos de opinión cuantitativos y cualitativos. Un dato puede generar inquietud, el reperfilamiento de una política. Ese mismo dato, repetido en distintas encuestas, puede propiciar un cambio total en la estructura de toma de decisiones.

Un reciente trabajo de Pulso Social reflejó que el presidente Javier Milei recuperó su perfil electoral y mejoró su imagen tras el levantamiento del cepo para personas humanas, convirtiendo a La Libertad Avanza en la fuerza más competitiva en Córdoba. La vibración de estos datos es seguida con mucha atención desde el Palacio 6 de Julio, que desde hace mes y medio administra, como ha sido denominada, una reestructuración total de Gabinete. No hay vacas sagradas en el equipo de trabajo del intendente Daniel Passerini.

Nadie, nunca, tiene asegurado nada.

El 29 de abril último, el intendente Passerini reunió a todo su Gabinete con la intención de generar profundos cambios, con el fin de revitalizar la articulación de las políticas a ejecutar en el ámbito de la Capital. Ese mismo día toda la primera plana dejó a disposición la renuncia.

En ese proceso, la figura del secretario de Fortalecimiento Vecinal, Deportes y Cultura, Héctor “Pichi” Campana, viene tomando relieve después del exitoso esquema de elecciones implementado en los centros vecinales de la ciudad, que tuvo cuatro instancias y una participación efectiva de 29.466 vecinos.

“Las elecciones concurrentes en los centros vecinales son parte de un proceso que comenzó Martín Llaryora cuando fue intendente de la ciudad (2019-2023) y hoy, luego de celebradas durante los últimos cuatro domingos, vemos que fue una experiencia muy positiva y, especialmente, dotada de transparencia y con el objeto de alentar la participación, las dos cuestiones centrales que nos pidió el intendente Daniel Passerini”, dice Campana a Cba24n.

Aunque Campana resalta la participación activa y la transparencia que sin duda tuvo todo el proceso electivo en los distintos barrios, el factor electoral asoma inexorablemente. Siguiendo el informe de Pulso Social, el 40% de los consultados en Córdoba piensa votar por LLA; 19% se inclina por el peronismo de Schiaretti y Llaryora. La aritmética es simple y el dato inquieta, sin llegar a desesperar, en una provincia gobernada hace más de dos décadas por esa entelequia bautizada Partido Cordobés.

-Con las elecciones de los centros vecinales como símbolo, se evidencia una preocupación por parte del Gobierno municipal de desplegar una mayor territorialidad, de tener una presencia diferencial e inmediata en los barrios, en medio de un paisaje social nada sencillo.

Campana- El primer análisis que hago es que me resulta importante que haya hoy 100 centros vecinales más, con sus autoridades electas; me parece algo muy bueno. Además quiero mencionar el trabajo mancomunado que llevan adelante las diferentes áreas de los gobiernos municipal y provincial para acercar servicios y programas sociales a los diferentes barrios, muchas veces gestionando soluciones para vecinos que necesitan mayor presencia del Estado, en comparación con otros sectores mejor acomodados.

Es por eso que desde el municipio hemos profundizado ese proceso; en primer término, prorrogando los mandatos de dos a tres años, algo más acorde a lo que son los períodos ejecutivos, un lapso de tiempo que da de alguna manera la posibilidad de concretar medidas.

“Lo que siempre nos pidió el intendente Passerini es que garanticemos la participación y le demos herramientas a los centros vecinales” Campana

-¿Cómo evalúa esa participación, teniendo en cuenta que en los comicios celebrados en 2025 hasta el momento dejaron una participación de muy baja intensidad, con el piso histórico del 52% en las legislativas de CABA?

Campana- Para nosotros la participación es importantísima y lo marcan la cantidad de elecciones sucesivas, la cantidad de vecinos que votaron (más de 29.000) y el interés ciudadano de participar desde los centros vecinales. Creo que estuvimos en la media histórica de participación, media superada en algunos barrios. Desde el municipio creemos que la participación de los vecinos es esencial. Recorriendo habitualmente los barrios, teniendo contacto con los vecinos, más allá de las críticas que puede haber, el Estado municipal está dando respuesta y esto genera que el vecino de a poco quiera involucrarse en la discusión pública.

“Un Estado siempre presente, especialmente donde el vecino necesita el acompañamiento” Campana

El intendente Passerini se ha diferenciado en repetidas oportunidades (no tanto así el gobernador Martín Llaryora, ese es otro capítulo) del Gobierno nacional, de la figura y, por decir, de la sensibilidad que puede o no exhibir el presidente Milei. La más gráfica tuvo ocasión reciente, cuando el mandatario local dijo no saber usar una motosierra, y sí un bisturí, herramienta natural para todo médico. En esa intervención más fina, delicada, que requiere otra sintonía, el Gobierno municipal pretende establecer una interlocución con los votantes. En ese campo parece desarrollarse el trabajo de Campana.

-¿Qué imagen, qué rostro busca delinear el Gobierno municipal en esa articulación con vecinos en el territorio, en un contexto de declive de partidas presupuestarias y subsidios desde Nación?

Campana- Sin dudas que los recortes ejecutados desde Nación, fundamentalmente en el ítem transporte, han hecho que desde el municipio tuviéramos que afrontar gastos que no teníamos previsto. Hay mucha gente que no la está pasando bien y nosotros (Gobierno municipal) somos el primer contacto que tienen. El contexto es complejo y por eso hacemos votos para que la actividad y la recaudación mejoren, porque obviamente se complica llevar adelante los programas y el plan de obras.

-Mencionó un punto crítico de esta gestión, y de las anteriores, a decir verdad una deuda histórica por parte de los sucesivos Gobiernos municipales: el bendito transporte. Detrás de la inseguridad (39%), el transporte (8%) es el segundo problema de consideración, según la misma encuesta.

Campana- El recorte de fondos para el transporte se verá parcialmente compensado por la tarjeta SUBE, pero durante este último año y medio el municipio tuvo que aportar esos fondos extras, lo que fue derivando en una situación insostenible. El aumento del boleto era algo inevitable, en la medida que los insumos del rubro y los costos fijos del servicio también fueron actualizándose (hoy el boleto de transporte urbano en Córdoba es el segundo más caro del país, tras el aumento del 31% que lo estacionó en $1.580, nota del redactor). Estamos en esta situación porque Nación decidió retirarse del aporte de subsidios que se hacían anteriormente.

-¿Se puede pensar que no habrá aumento del boleto hasta octubre y que esta medida antipática fue adelantada para amortiguar el eventual impacto electoral?

Campana- La verdad que no sé qué puede pasar hasta octubre. Esperamos que la inflación siga a la baja y la actividad económica se recupere.

-En la reestructuración iniciada por Passerini, usted fue ganando protagonismo y presencia, y hoy es el referente del Gobierno en el territorio. Le han preguntado recurrentemente si será candidato a intendente. ¿En función de qué está construyendo tal protagonismo?

Campana- Hoy no estoy pensando en ningún cargo electivo, ni en las próximas legislativas, ni tampoco en el turno electoral de 2027; siempre pienso que el trabajo, el compromiso y la eficiencia en lo que a uno le toca hacer, te lleva a estar en consideración de la gente. Si me preguntás si me gustaría ser intendente, ya lo he dicho en muchas oportunidades: sí. Pero hoy en lo único que pienso es en cumplir mi responsabilidad en la secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes.