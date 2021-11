Tras la aparición de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica, que encendió las alarmas en varios países europeos y asiáticos que atraviesan fuertes rebrotes de contagios producto de la expansión de la variante Delta, desde el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba pidieron cautela con la información porque aún no se sabe que implicancias tendrá esta nueva mutación y advirtieron que las variantes afectan de distinta manera en las distintas regiones.

La bioquímica Belén Pisano, investigadora de la institución, señaló que "en general los virus mutan por una cuestión de subsistencia y la dinámica de mutación es compleja y no siempre es tan directa, depende de muchos factores. Puede que el virus mute y las vacunas sigan sirviendo o que tengan una disminución de la eficacia".

En diálogo con el programa "Entre Nosotros Rebeca" por radio Universidad, se refirió a las variantes que generaron la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las cuales aún no se sabe "que implicancias bilógicas pueden tener".

En ese sentido, remarcó que los distintos "escenarios epidemiológicos a nivel mundial cambian y no son los mismos en las diferentes regiones" y recordó que en "Europa hubo olas con la aparición de la variante Delta y aquí no sucedió lo mismo". No obstante ello, dijo que a pesar del aumento de casos que trajo aparejada la variante Delta en Europa, no aumentaron "las muertes y las hospitalizaciones", debido a la vacunación.

Pisano afirmó que la OMS "saca el alerta para prevenir futuras olas o aumentos de casos" pero pidió tomar el tema con "precaución" hasta tanto se confirmen las implicancias biológicas que puede traer la nueva variante.

Sobre las medidas restrictivas tomadas por varios países europeos ante el aumento de casos y la aparición de esta variante, sostuvo que "cada país evalúa su situación epidemiológica y en base a eso toma las decisiones". En esa dirección aseveró que en los países europeos hay "muchos movimientos antivacunas, lo que influye mucho" en las directivas que se establecen.

Al referirse a la situación que atraviesa Argentina y la provincia de Córdoba, expresó que es "distinta ya que las vacunas tienen mucha adhesión". A pesar de los aumentos en los contagios registrados en los últimos días, aseguró que "estamos en una situación más tranquila" y que lo importante es que "no haya aumento de muertes y hospitalizaciones". Sin embargo reiteró que "hay que seguir manteniendo las medidas de prevención" y acostumbrarse a "convivir con el virus" ya que "casos vamos a seguir teniendo".