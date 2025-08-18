Con la presencia de alrededor de 80 personas, este domingo se organizó una movilización pidiendo justicia por “Tincho”, como se le conocía a Martín Cáceres, que recorrió desde el Parque de las Naciones hasta el Centro Iner, ubicado en Sagrada Familia y Nazaret, según publicó La Voz.

El motivo de la convocatoria, que se inició a media tarde, fue recordar que este sábado 16 de agosto se cumplieron cinco meses del brutal ataque a este joven de 24 años, a la salida de un boliche en la zona del Chateau Carreras, que lo dejó en estado de coma.

Recordemos que en la causa hay un imputado, que es Agustín Fasulo Martínez, un exjugador de rugby de 22 años, quien ya tenía antecedentes de violencia y que le causó a la víctima una “lesión contundente en la región de la sien derecha, con hematoma en zona subcutánea, que coincide con la localización de hematoma subdural, lesiones excoriativas en ambos codos y traumatismo cráneo-encefálico grave”, según detalló la Fiscalía.

El testimonio del médico jefe del servicio de neurocirugía del Sanatorio Parque, donde Cáceres fue ingresado, fue crucial para la investigación. El doctor explicó que el paciente ingresó en coma con un Glasgow de 4/15 (siendo 3 el más bajo y 15 el más alto), un índice que marca el grado de afección neurológica. Tenía una dilatación anormal de las pupilas, indicando una posible lesión del tronco cerebral.

A pesar de un “mal pronóstico (por debajo de 5/15)”, decidieron operarlo de urgencia dada su juventud. La cirugía logró evacuar un hematoma epidural parietal derecho. Sin embargo, las lesiones en el tejido cerebral de Cáceres se consolidaron.

Actualmente, la gravedad de las lesiones que el brutal ataque le produjo a Martín Gonzalo Cáceres evidencian consecuencias severas: tiene ciclos de vigilia y sueño, abre los ojos pero no dirige la mirada, no responde a órdenes simples y moviliza espontáneamente el hemicuerpo derecho, lo que implica una “gran desconexión neurológica”.

Finalmente, Lidia Franco, la madre de Martín, le informó a La Voz que el joven fue trasladado al Iner, un centro de rehabilitación neurológica.