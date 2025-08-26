El fiscal federal Enrique Senestrari pidió la imputación de Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) por los presuntos delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada en febrero de este año por un exconsiliario, Lucas Valdés, quien citó datos publicados por el periodista Lázaro Llorens en el portal web de periodismo de investigación, Striptease del poder donde se apuntaba a gastos y viáticos académicos injustificados, sin respetar reglamentos.

En diálogo con Fuerte y Claro, por SRT Media, Senestrari detalló que desde que se realizó la denuncia se recabó información y pruebas.

Ante la acusación de la fiscalía, el juez tiene dos opciones: una, no estar de acuerdo y sobreseer; la otra, estar de acuerdo y llamar a indagatoria.

