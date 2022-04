El juicio contra el fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut continuó este jueves con los alegatos de la querella y la fiscalía cuyos planteos contra el funcionario judicial fueron de hasta 7 años de prisión.

Viaut afronta las acusaciones del cobro de coimas para intervenir sobre causas judiciales. Una de las denuncias se refiere al cobro de US$ 2,5 millones para que no avance una causa sobre una cooperativa de viviendas; mientras que la segunda apunta al cobro de US$ 250,000 para sacar de la cárcel al hijo de un productor agropecuario acusado de violación.

En el banquillo de los acusados también se encuentran Darío Rivarola, el portero de la fiscalía e imputado en calidad de intermediario del fiscal, Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore, por tráfico de influencias, y el empresario Víctor Hugo Brugnoni por coimas.

El abogado querellante Juan Bernardo Alberione solicitó cuatro años de cárcel para Viaut por la denuncia de la Cooperativa Tambera Las Cañitas de El Tío. Además pidió tres años para Rivarola.

En tanto que el fiscal Carlos Gonella reclamó que se le imponga a Viaut siete años de cárcel, para Rivarola tres años en suspenso, para Fattore y Panero seis meses, y para Brugnoni dos años en suspenso.