El Mercado Norte vive un viernes a pleno con el Certamen Nacional de Mujeres Asadoras. La competencia gastronómica celebra el arte del asado y visibiliza el liderazgo de las mujeres en un ámbito tradicionalmente masculino.

El certamen reúne a 12 duplas femeninas provenientes de diversos puntos del país, que cocinarán cabrito a fuego lento, respetando técnicas tradicionales, frente a un jurado especializado. Formarán parte del certamen representantes de Mina Clavero, Morteros, Altos de Chipión, Balnearia, Córdoba Capital, Agua de Oro, La Bolsa, Los Cedros, La Paquita y La Salada, entre otras localidades.

El público presente podrá degustar sándwiches de cabrito de manera gratuita.

Habrá masterclass abiertas a todo público con degustación a cargo de “Celia – Gastronomía Profesional”:

Nadia Lamas: Alfajores típicos.

José Gomes: Bombas rellenas campestres.

Pablo Castelli: Panes típicos saborizados.

A las 14:00 será la entrega de premios, por medio de los jurados Gisela Moreno, campeona nacional del certamen; Celia Baldor, directora de la Fundación Enseñanza Integral Gastronómica Celia; y Luciano Re, Coordinador Gastronómico de la Escuela Celia.

El encuentro es organizado por el Certamen Nacional de Mujeres Asadoras, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba a través del Mercado Norte