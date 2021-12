Luego del pedido del fiscal federal Maximiliano Hairabedián de elevar a juicio la causa que tiene como imputado al profesor de odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, Luis Augusto Olmedo, acusado de extorsión continuada, su defensa analiza la posibilidad de apelar la medida.

También están acusados de este presunto delito los dos posibles cómplices Augusto Massimino y Adrián Oscar Casalis, y decana de Odontología, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, imputada por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Manuel Calderón, defensor de Olmedo, admitió que van a revisar este pedido y lo podrían apelar para que, finalmente, resuelva la Cámara Federal. "Ayer fuimos notificados del requerimiento formulado por el fiscal. Estamos estudiándolo para ver cuál es el temperamento que adoptamos frente a dicha pretensión", sostuvo el letrado en declaraciones a Radio Universidad.

No obstante, el abogado señaló que su defendido es inocente: "independientemente de ello la estrategia de la defensa es muy clara y muy sencilla: el primer día y hasta el último día si tenemos que entrar a un juicio la idea es la misma. Olmedo no participó en ningún evento delictivo, extorsivo, coactivo, de ninguna característica. Él no se ha enriquecido con esto porque en ningún momento participó de ninguna academia, en ningún momento exigió a los alumnos que fueran a la academia para aprobar un examen", remarcó Calderón.

"Olmedo es absolutamente inocente de esto que se le acusa, y esta es la idea de la defensa, esta es la convicción y esto es lo que vamos a sostener en todas las instancias que sean necesarias", indicó el defensor.

Por último, Calderón dijo "Confiamos que al final de todo esto se va a poder determinar efectivamente que Olmedo no tiene ninguna participación en esos eventos".

Informe de Jorge Vasalo, periodista Multimedio SRT