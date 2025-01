Polémica: la policía dice que llegó en nueve minutos, los vecinos que no llegaron nunca

En la jornada del jueves, los vecinos del barrio Manantiales Norte vivieron una situación compleja y angustiante.

Una joven fue asaltada y algunos vecinos capturaron a uno de los ladrones para entregarlo a la policía. Mientras aguardaban el móvil una patota de amigos del asaltante se hicieron presentes y lograron la “liberación” del detenido.

Hasta ahí, hechos incontrastables. Fotos, testimonios, comunicaciones, dan cuenta del episodio y de la angustia.

Y se acaban allí las coincidencias: los vecinos dicen que la policía nunca llegó a tiempo, que aparecieron como 40 minutos después de los episodios y que entregaron 2 armas o réplicas de armas que fueron secuestradas en el lugar después de que los asaltantes las perdiesen allí.

La policía dice que un móvil se hizo presente a los 8 minutos del llamado, que constataron que no había “detención civil” y que solo incautaron una réplica.

Testimonios contrapuestos

La oficina de prensa de la Policía de la Provincia da una versión “oficial” que se resume en el parte y en la transcripción de las comunicaciones internas. Se acompañan las dos imágenes.

Primero el parte que la Policía hizo circular el Jueves 16, a las 19:40 unas horas más tarde de ocurrido el episodio.

A cualquier persona, no solo a un periodista, no dejaría de llamarle la atención que una joven de 22 años, que fue desposeída de algunos objetos por dos hombres, de modo violento, hubiese maniobrado de alguna forma que permitiese que allí quedase un arma secuestrada. A quiénes redactan ese parte no pareció importarles la incongruencia y no vieron necesario explicar, en un comunicado oficial a la prensa, cómo se logró el secuestro de la réplica.

Lo cierto es que los vecinos del lugar explican que las réplicas (eran 2, no una) fueron abandonadas por los delincuentes en la refriega en que uno de ellos fue detenido y el otro escapó.

Pero además, los vecinos explican que pese a reiterados llamados, la fuerza policial llegó muy tarde, cuando ya la patota había liberado al delincuente detenido. La policía dice que tardó nueve minutos, y para confirmarlo, suministra esta memoria de comunicaciones internas.

Efectivamente, habrían sido 9 minutos desde el primer llamado registrado hasta el arribo del Jefe de Compañía, que además confirma que no hay aprehensión civil.

La constancia de los vecinos

En realidad, para los vecinos, verificar los tiempos es solo cuestión de mirar los mensajes del grupo de Whatsapp que comparten con la fuerza policial. Y ese intercambio cuenta una historia muy diferente.

Primero, el intercambio comienza por lo menos 6 minutos antes de lo que consta en los intercambios policiales: a las 14:35 sale el primer audio y a las 14:37 también se notifica que han detenido a una persona. También a las 14:37 contesta “se informa a los móviles”. El circuito policial se inicia a las 14:41.

A las 14:43 está enviada una de las fotos que sacaron los vecinos con la patota retirándose victoriosa.

A las 15:09, Base de Coordinación anuncia que “Hay un móvil trabajando en el lugar”, pero 6 minutos después, a las 15:15 pide que le “pasen la dirección para informar la situación y ver qué solución se puede dar”. Los vecinos pasaron la ubicación a las 15:19.

Las fotos de las armas (que serían réplicas) tomadas por los vecinos son dos. Esas fotos están tomadas a las 16:11. Es difícil imaginarse cómo, una hora después del supuesto arribo, todavía estaban en poder de los vecinos y porqué dos réplicas en manos de los vecinos se transformaron en una, en el parte policial.

Es cierto que no puede afirmarse, como hizo algún vecino en medio de la bronca y la tensión, “que la policía no llegó nunca”. La policía llegó, en algún momento después de las 15:15, cuando todavía estaba pidiendo la ubicación. En todo caso, no llegó cuando hacía falta, que es lo que cuenta.

Probablemente una revisión cuidadosa y desapasionada pueda reconciliar estas versiones y hacer entender lo que aquí no se puede explicar. Mientras tanto, los vecinos, pierden la esperanza. Y también la paciencia