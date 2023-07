Un pedido causó polémica y malestar en Coronel Moldes: el cura párroco de esa población envió una carta a varias familias para pedirles que donen un total de 20 mil dólares.

Según la información publicada por puntal.com.ar, se trata del cura párroco Hugo Sánchez quien remitió el escrito para que colaboren con las donaciones para comprar un retablo perteneciente a las Hermanas Adoratrices de Buenos Aires.

Aunque el argumento y el fin planteado era colaborar con esa congregación, el pedido causó cierto malestar y polémica. “El pedido por esta importante suma generó gran controversia y muchos vecinos hicieron conocer su descontento a través de las redes sociales, donde se viralizó el contenido de la misiva”, destacaron en ese medio, al compartir una foto de la discutida carta.

“Me alegro de que en Moldes el único tema importante sea gastar US$ 20 mil (plata que la Iglesia no tiene) en un adorno y no haya nada más que preocuparse”, fustigó un vecino citado por dicho portal.

“El motivo de esta nota es para pedirles una ayuda económica, porque sé que ustedes son buenos y generosos cristianos. Mi intención era llegarme personalmente, pero se me complica debido a que son más de 200 familias las que debo visitar y en esta semana debo juntar la mayor cantidad de dinero posible”, dice el texto remitido por el párroco.

En tanto, sobre el monto se señala que “el precio es de 20 mil dólares” y hasta se detallan las facilidades de pago: “Si lo desean pueden transferir a la cuenta de la parroquia. Las hermanas no lucran con esta pieza arquitectónica, pero sólo piden ese monto por el valor histórico que posee y porque deben seguir viviendo”, se destacó.