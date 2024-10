La Municipalidad de Mendiolaza atraviesa una grave crisis económica desde hace varios meses. Que se tradujo en problemas en el pago de salarios y ajustes en las prestaciones de servicios.

En medio de esto, la intendenta del PRO, Adela Arning, presentó una denuncia penal por defraudación al fisco municipal contra su predecesor, el radical Daniel Salibi.

Según la denuncia, Salibi aceptó la dación (entrega de un bien como medio de pago) de dos lotes de un vecino y siete personas más en su nombre por la cancelación de una deuda por 25 millones de pesos.

La intendenta también denunció al exsecretario de Hacienda, Emilio Marcolongo, y la exasesora letrada, Sandra Ferracane.

Para la intendenta, esta decisión fue en contra de los intereses del municipio ya que los lotes entregados no son de utilidad a la municipalidad y no se pueden liquidar porque dan a un desagüe del barrio 4 Hojas.

Arling aclaró: “Esos lotes no están a nombre de él. Está a nombre de su madre fallecida. Tenía un poder que no habilita a eso”.

A su vez, argumentó que este tipo de operaciones no es legítima porque se hizo sin aprobación del Concejo Deliberante. Además, la dación se hizo en el penúltimo día de gestión de Salibi.

“Nos pareció algo extraño e inoportuno. Iniciamos una demanda para que se declare ilegítimo el decreto”, expresó la intendenta a Radio Universidad y FM 102.3.

Según la intendenta, la deuda actual de este contribuyente ascendería a 100 millones de pesos. Arling remarcó que el vecino involucrado es muy importante en la región ya que también es el dueño de los terrenos donde se hace la fiesta patronal de la localidad y también tiene el predio donde se transfería la basura municipal a Piedras Blancas.

Este último terreno fue polémico en 2018 porque muchos vecinos de la zona denunciaron la proliferación de alacranes.

Tras la denuncia, Daniel Salibi se defendió en Radio Universidad y FM 102.3. El exintendente expresó: "Los municipios están facultados a hacer eso". Esos lotes por parte de pago por impuestos y tienen un valor de 19 mil y 20 mil dólares. El municipio los recibió a 25 millones de pesos. Es un acto administrativamente totalmente legal".

Más allá de la denuncia

Además de cuestionar la validez de la denuncia, Salibi criticó la gestión de Arling.

“Ya han pasado 10 meses. No he salido a hablar porque soy muy respetuoso de la democracia. La gente que está ahora tiene la potestad de conducir la municipalidad”, declaró.

Y agregó: “Si no saben gestionar, que dejen de echarle la culpa a la gestión anterior. Esto parece estar de moda: echarle la culpa a la gestión anterior cuando realmente no conocen de la administración municipal”.

“Si piensan que el estado es una empresa privada, desatendiendo a los vecinos y atendiendo de 7 a 14, van a seguir teniendo inconvenientes. Han privatizado deporte, cultura, educación, salud”, agregó.

El exintendente, que gobernó la localidad durante seis mandatos, afirmó: “entregamos un municipio con todos los sueldos al día, con la misma cantidad de empleados que tenemos hasta el momento, con todos los servicios prestados y con una deuda flotante que es la deuda del proveedor”.

El origen de la crisis según Salibi

Para el exintendente, la crisis se originó con la asunción de la intendenta macrista y no hubo “pesada herencia”.

Según Salibi, los problemas financieros surgieron del aumento de la planta política. “Yo tenía siete secretarios. Lo primero que ellos hacen es una ordenanza en donde suben los impuestos a un 300 a 500% dependiendo las zonas”, afirmó.

“Y nombran a más de 30 funcionarios. Yo no sé si se imaginaron que iban a gobernar la CABA, Nueva York, Manhattan”, agregó.

El exintendente sostiene que la municipalidad ahora tiene secretarios, directores y asesores externos que ni siquiera viven en Mendiolaza. “Hay algunos que vienen de CABA”, deslizó.

Además, denunció que Arning y su planta política se quintuplicó el sueldo. Afirmó que él cobró 1.140.000 pesos en su último sueldo a finales de 2023. “La intendenta pasó a cobrar 4.984.000 pesos de bolsillo”, comparó.

“Yo me fui con una planilla de sueldos de 140 millones de pesos mensuales que incluye funcionarios, trabajadores, etc. Ahora, la planta política es de 100 millones de pesos. Entonces, no hay presupuesto que resista por más que los vecinos paguen en tiempo y forma”, cuestionó.

Y concluyó: “Yo nunca tuve problemas con el pago de los impuestos. Ellos están aduciendo que los vecinos no pagan. Transformaron el municipio en una empresa privada. Ayer que estuvo lloviendo no había nadie en la calle”.

Deuda de EPEC

Por su parte, la intendenta Arning sostiene que durante los 24 años de gestión de Salibi hubo desmanejos que ahora salen a la luz.

“El principal problema que tenemos acá es económico. Después se mezcla la política”, remarcó.

Y agregó: “Hoy los vecinos de Mendiolaza se encuentran afectados por estas maniobras. Sin recursos, con una planta estructural muy grande y no estamos pudiendo brindar los servicios que el vecino merece”.

Como ejemplo, la dirigente del PRO afirmó que 7 de 10 beneficiarios del Plan Semilla, programa de viviendas entre municipios y la Provincia, denunciaron a la constructora a cargo porque no se ejecutaron las obras y la Municipaldiad debía estar a cargo.

Por otro lado, afirmó que la Municipalidad de Mendiolaza no pagó una deuda por alumbrado público desde 1999.

“En enero nos llegó la carta documento. 400 millones de pesos de deuda”, comentó Arling.

Según la intendenta, cada vecino paga un 10% de su factura de EPEC en concepto de alumbrado público. Sin embargo, los municipios deben pagar la diferencia entre lo que factura en total EPEC por el servicio y lo que recauda por los vecinos.

La intendenta de Mendiolaza afirmó que esa diferencia no se pagó en los últimos 24 años y que tampoco se hizo un recálculo de esa diferencia ya que deben hacer un relevamiento de cuánto es el consumo eléctrico total del servicio.

Tras estas declaraciones, Salibi relativizó la gravedad de la deuda. “Todos los municipios cuando firman el pacto fiscal, terminan refinanciando la deuda y se descuenta por coparticipación. Si ellos toman otra decisión, ya es un problema de ellos”, expresó.

“Hemos refinanciado la deuda y nunca tuvimos problemas”, concluyó.