Una nueva controversia judicial se abrió en Córdoba a raíz de la situación de las mascotas, consideradas "seres sintientes", frente al divorcio de la pareja que las tiene a cargo.

El Colegio de Abogados de Córdoba cuestionó la decisión del Juzgado de Familia Número 2 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Gabriel Tavip, cuyo argumento apuntó a la restricción del concepto "cuidado personal" solo para hijos e hijas.

"La decisión refleja las tensiones entre un marco normativo aún patrimonialista y una realidad social en transformación, donde cada vez más familias consideran a los animales como miembros plenos de su hogar", expresó la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados.

En el mismo sentido, el comunicado oficial hace referencia a antecedentes a nivel nacional como los casos Popeye y Kiara (tenencia), Roco y Pantufla (alimentos) o Yuyu y General (violencia familiar).

“El bienestar animal y la salud emocional de las personas están en juego. El derecho debe acompañar esa transformación social”, concluyó la Sala de Derecho Animal.