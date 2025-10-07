Polémica por reducción de carriles en avenida Sagrada Familia

En os últimos días surgieron algunas inquietudes luego de la finalización de la bulevarización de la avenida Sagrada Familia que quedó con menos carriles para transitar, tras las obras de desagües.

Varios automovilistas argumentaron en sus reclamos que no entran sobre la avenida un camión con un colectivo juntos circulando de la misma mano y se generan demoras.

Tras la controversia en redes sociales, el intendente de Córdoba negó que la bulevarización de la arteria restrinja la circulación.

La polémica surgió en las redes sociales luego de que se viralizara un vídeo en el que, de acuerdo a los dichos del conductor, un vehículo no podía sobrepasar a un colectivo urbano en la avenida Sagrada Familia.

La crítica se centraba en que la reciente bulevarización de la arteria implicó que los carriles no fueran lo suficientemente anchos y restringían el tránsito.

Ante la controversia, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, defendió ante las cámaras de Canal 10 y el streaming de SRT Media la reciente obra, que también incluyó un desagüe, y le bajó el tono a la polémica.

“El cantero central le agrega primero verde al lugar y no restringe la circulación, eso es una cuestión que me parece una polémica un tanto estéril” dijo el Intendente y agregó que “están dispuestos los lugares para estacionamiento, las paradas de ómnibus. Claramente hay quienes ante cada solución encuentran un problema, pero el lugar es mucho más seguro”, argumentó.

“Y también debo decirlo”, dijo Passerini “la bulevarización de distintas arterias de la ciudad es un objetivo para que estos corredores también garanticen seguridad vial. Hay que bajar la velocidad en la ciudad, hay que recordar que ahí cuando llovía los choferes y quienes querían cruzar la calle corrían riesgo de muerte. El objetivo es eliminar ese peligro y en segundo lugar darle lugar a una mejor circulación, mejor circulación no significa ir más rápido”, concluyó el Intendente.