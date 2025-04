El cabo primero de la Policía de Córdoba, Mauro Joel Ferreira Estilo, quien fue embestido por un vehículo durante un operativo de control en la ciudad, habló en Canal 10.

El conductor, que transportaba a una niña, evadió el control municipal, arrolló al oficial y lo llevó en el capó del auto durante aproximadamente 700 metros, realizando maniobras peligrosas a alta velocidad.

Ferreira Estilo, de 29 años y padre de tres hijos, explicó que intentó detener al vehículo tras escuchar los pedidos de auxilio de una nena en el interior del auto.

A pesar de dar la voz de alto en varias oportunidades, el conductor aceleró de forma desafiante, quedando sobre el capó el oficial:

"En ese momento, o me quedaba abajo del vehículo o trataba de agarrarme. Me atropelló y me llevó", relató el oficial, quien finalmente cayó del capó tras el zigzagueo del auto. Continuó diciendo: “Le pedía por favor que simplemente me bajara a mí y a la menor y que se fuera”.

Ante la pregunta "¿qué piensas en este momento?" del periodista, el cabo primero respondió: “pensaba en la integridad de la menor y en mi vida también”, quien destacó que actuó con profesionalismo pese al riesgo por su compromiso con la comunidad e institución.

Resultado del episodio el gobernador Martin Llaryora se pronuncio al respecto.