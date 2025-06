Una vez más un policía fue arrastrado luego de intentar realizar un control preventivo sobre el anillo externo de circunvalación, en proximidades al ingreso a la Av. Juan B Justo, de la ciudad de Córdoba.

En el kilómetro 01 de Ruta 19, los efectivos procedieron a realizar un control de alcoholemia sobre el conductor de una camioneta Ford Ranger, cuando de manera intempestiva el mismo se da a la fuga evadiendo el control, y arrastrando consigo durante varios metros al cabo Aldo Lencina, a quien termina arrojando sobre la carpeta asfáltica en proximidades al ingreso a la Av. Juan B Justo.

El vehículo fue hallado en barrio Remedios de Escalada, mientras el efectivo se recupera en el Policlínico Policial y los propietarios de la camioneta están en la mira de las autoridades.

En la Jefatura de Policía de la provincia de Córdoba, el Comisario Mayor Giménez, Director de Seguridad Vial de Policía Caminera, brindó precisiones al programa “Fuerte y Claro” de Canal 10 y el streaming de SRT Media, en relación al hecho acaecido en las últimas horas en Ruta A-019 a la altura de B° Villa La Tribu, donde un efectivo de Policía Caminera fue arrastrado por un vehículo que intentó evadir un control, destacó que “La Policía Caminera está cuando hubo un accidente grave y nosotros estamos siempre y tratamos de evitar todo esto que sucede, no vamos por la infracción, no vamos por la multa, como nos dicen, nosotros intentamos y queremos salvar la vida.”

Visiblemente conmocionado Giménez remarcó que “les puedo asegurar que ustedes no lo ven, ustedes llegan en el momento que ya sucedió el accidente, cuando informan la novedad del del hecho, nosotros somos los primeros interventores en llegar y les puedo asegurar que es duro ver muertes, gente que sufre, familiares que llegan en el momento, es duro, es duro", dijo entre lágrimas en uniformado quien mientras se sobreponía al momento puntualizó que “nuestra gente continúa trabajando, sigue y lo va a seguir haciendo.”

Otro policía arrastrado por un vehículo

Lo que viven día a día los policías en las calles, sobre todo en las rutas con respecto al accionar de la gente, el Comisario nos relató que “nuestro compañero, lo primero que ya fue asistido, le consultamos cómo estaba, obviamente dolorido por todos lados y nos repetía cada momento que la persona esta (conductor de la camioneta) le decía, morite, morite, morite, morite, lo que quería, indudablemente, era su afán de quitarle la vida a nuestro compañero que iba agarrado a la camioneta, pero gracias a Dios él está bien y posiblemente ya se ha dado de alta pronto.”

Respecto del conductor de la camioneta “está pronto de ser detenido, ya lo tenemos identificado, el posible conductor, no así a los otros tres acompañantes que iban el vehículo”, nos informó Giménez quien destacó el accionar de “un remisero que fue el que detuvo la marcha de este vehículo y logró que no acelere más, que es ahí cuando nuestro compañero se desprende, larga la camioneta, al no tener tanta velocidad, porque ya había tomado velocidad esta camioneta.”

La pérdida del respeto a la autoridad

Después de cada hecho como este, nos preguntamos si socialmente estamos frente a una situación de falta de respeto a la autoridad, planteo que le trasladamos al Comisario Giménez al consultarte si sienten esto ustedes en cada control donde pueden ser atropellados ante lo que nos señaló que “continuamente, yo les voy a decir una cosa, desde junio del año pasado, del 2024 hasta la fecha, 16 los policías que han sido atropellados, no respetándolos, y no es un patrón, no es una estadística, son 16 personas que son padres, que son hijos, que son hermanos, entonces eso es lo duro”, nos referenció mientras regresaban las lágrimas a sus ojos.

El Comisario Giménez trato de seguir con la entrevista aunque se emocionaba por el tema, le consultamos si se sabía que la camioneta había sido robada, a lo que nos contestó que “No, no estaba siendo robada, en el momento cuando llegamos al lugar, la dejaron abandonada con las llaves colocadas, y personas que estaban en la zona, como rapiña, le robaron la goma de auxilio.”

Emoción, lágrimas e impotencia

Al Comisario Giménez se le llenaron los ojos de lágrimas y con la voz quebrada reflexionó al pensar en sus compañeros y lo que está pasando “porque es la vida de un compañero, estamos siempre atentos, cuidándolos, y la gente no ve eso, los comentarios duelen, en las redes sociales nos dicen si es policía de Córdoba, lo hiciste bien, fue un vehículo, terminó mal, podría haber terminado bien si lo pisaba, ven los comentarios y duele, duele, porque es gente que tiene que volver a su casa, son padres, como le dije recién, y son compañeros, entonces nosotros no estamos, les vuelvo a decir, para recaudar, estamos para salvar vidas, esa es la idea, nos dicen, cómo puede ser que le hagan una infracción a una persona que está tomando mate, son locos, son estos, no, no es la acción del tomar mate, señores, lean la ley, fíjense, los legisladores, los que hicieron esta ley de tránsito, que gracias a Dios existe, esa ley de tránsito, la acción del tomar mate no es, sino que sueltan el volante, sueltan el volante, y esa es la acción temeraria que puede pasar. Le hicieron un acta porque fumaba, cómo le van a hacer un acta porque fuma, señores, si usted fuma, van con la ventanilla baja, porque no creo que hasta el más empedernido fumador va a ir con la ventanilla cerrada, siempre la bajan, y esa ceniza que caiga entre sus piernas, entre su cuerpo, la primera acción que va a hacer, va a ser pegar el volantazo, así va a haber un accidente, entonces los artículos están por algo. Nos reclaman que cómo le pueden hacer infracciones a una bicicleta, a los ciclistas que van yendo, si se lo podemos hacer porque le estamos cuidando la vida, le hemos dicho, por esta ruta no circulen, por esta sí circulen, lo siguen haciendo, se siguen enojando, la gente lee, ve lo que nosotros estamos haciendo y se enojan con nosotros, y no se dan cuenta cuál es el fondo de la cuestión, que es salvar la vida de la gente.

La emoción de un policía, que tiene que ver con lo que él planteaba, las multas que se labran en prevención de posibles accidentes, y en este caso, contando de un policía arrastrado en un control de la Caminera, que por suerte está recuperándose.

Son muchas las aristas que tiene este caso, y algo de razón asiste a la policía caminera, esta demanda de mayor seguridad vial, de la cual muchas veces no nos hacemos cargo los conductores.

Una multa puede producir distintas reacciones pero indudablemente no hay ninguna razón que justifique atentar contra la vida de otra persona, ninguna y tanto o más grave aún, son los discursos de odio que se han espiralizado de violencia que se esparce por las redes sociales.