Policía denunciado por violación con "sumisión química" en Carlos Paz

El representante legal de la presunta víctima, de la que solo conocemos sus iniciales, ML de 23 años, relata que ella despertó desnuda en una cama desconocida, acompañada de un hombre que apenas la vio despierta le dijo: “Esto fue consentido”.

En el relato de ML hay una fiesta en Carlos Paz con amigas y compañeras de trabajo, una lata de cerveza, un vaso con fernet con cola que alguien le alcanzó y después “se me apagó el televisor, no sé absolutamente más nada hasta que me desperté completamente desnuda”, según contó Esteban Papageadio, abogado defensor.

Los detalles hacen pensar en la existencia de una “violación química”, un episodio mucho más frecuente de lo que se supone y para lo cual no hay estadísticas ciertas en Argentina.

En España, 2 de cada 3 ataques sexuales se consuman mediados por lo que se denomina “sumisión química”, uso sin consentimiento de sustancias psicoactivas con fines delictivos.

El uso de este tipo de sustancias deprimen el sistema nervioso central, alteran el nivel de conciencia y dejan a la víctima sin voluntad ni capacidad de respuesta pudiendo provocar efectos de sedación, amnesia, alucinaciones o desinhibición.

Siempre en el relato del abogado de LM, entrevistado por Sergio Antoniazzi para la Crónica Matinal de Canal 10, el acusado es un policía que era conocido de vista por la víctima ya que realiza adicionales en su lugar de trabajo. Por disposición de la Jueza que entiende en la causa, el policía se encuentra detenido.

Por el momento, rige el secreto de sumario y la fiscalía estaría intentando determinar si hubo efectivamente sumisión química. La imputación primaria es “abuso sexual con acceso carnal”.

El abogado también relató que, por temor, la víctima no se sintió en condiciones de realizar la denuncia en Carlos Paz y por eso, viajó a Córdoba para realizar una primera consulta con las profesionales del Polo de la Mujer, contenida allí por la Unidad de Delitos Sexuales y el resto de equipos profesionales, que la orientaron para formular la denuncia.

ML superó sus miedos, la vergüenza, el dolor, para hacer su denuncia. Su principal objetivo es que ninguna mujer deba pasar por lo mismo.