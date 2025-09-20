La crisis económica que atraviesa el país se ve reflejada en el ámbito de la salud, ya que muchos ciudadanos han perdido el acceso a los servicios de su obra social o de las prepagas, o dejaron de tener cobertura en medicamentos por parte del gobierno nacional.

Ese combo llevó a que, en el último año, las personas concurrieran más de lo habitual a los centros de salud municipales, tal como informó en las últimas horas la Secretaría de Salud de Córdoba, que destacó que en sus ámbitos las consultas se incrementaron un 37%.

El crecimiento se dio de forma similar en los Hospitales de Pronta Atención, en los 100 centros de salud distribuidos en toda la ciudad y en los hospitales Infantil, Príncipe de Asturias y el Urgencia, contemplando prestaciones de consultas ambulatorias en consultorios externos, guardias y emergencias (Urgencia y HPA).

Este dato se refleja en la comparación anual que hace el municipio entre los tres primeros trimestres de 2024 y 2025, donde se puede ver que en ese período del año pasado se realizaron 635.624 consultas (excluyendo las realizadas por dengue), contra las 875.198 ocurridas en lo que va de 2025.

“En virtud de la situación económica y social del país, hemos tenido en todo el sistema de salud de la Municipalidad un aumento cercano al 37% en consultas, fundamentalmente de vecinos que han dejado de abonar su prepaga u obra social, a quienes les han aumentado los coseguros o les han quitado medicamentos que estaban incluidos en el vademécum o el PMO y hoy son de venta libre, además de aquellos que han sufrido la pérdida del trabajo y que hoy demandan asistencia en nuestros espacios municipales”, destacó el secretario de Salud, Ariel Aleksandroff.

La demanda creciente se da de forma similar en todos los grupos etarios y se refleja no solamente en las consultas, sino también en el crecimiento del 63% en las solicitudes de estudios complementarios: ecografías, radiografías, laboratorios, entre otros, que en los tres primeros trimestres de 2024 fueron 57.842 pedidos y en 2025, 94.663, especialmente con la implementación de programas específicos como Gestando Salud, entre otros.

Del mismo modo, se ha incrementado en un 7% la solicitud gratuita de la medicación indicada.

Según la cantidad de recetas electrónicas emitidas por la Secretaría de Salud, durante este año se realizaron 156.410, superando el número de recetas realizadas en 2024, que alcanzó las 146.193.