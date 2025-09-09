A partir del mediodía de este martes, las ráfagas de viento norte comienza a hacerse sentir. Y tran consecuencias.

En tal sentido, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia de Córdoba informó hay “riesgo de incendios extremo”, extendido hasta el día miércoles.

El vocero Roberto Schreiner sentenció que “según el pronóstico, el viento ingresará a partir del mediodía de este martes y estará presente también mañana miércoles, por eso pedimos a la población que colabore con la prevención y nos avise inmediatamente si detectan columnas de humo".

La solicitud, en tal sentido, es que para realizar denuncias se comuniquen a los teléfonos 0800 - 888 - 38346 (FUEGO); al 100, el número del departamento de Bomberos Voluntarios; o el 911, la Policía de Córdoba.

En Córdoba está prohibido “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.

El contexto es que la Provincia decretó el “estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año”, debido a que la segunda mitad del año es el período de mayores riesgos.