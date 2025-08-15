El Plenario Pre Cosquín es una instancia fundamental que busca reconocer e impulsar a músicos y bailarines, en la antesala al Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Este año, por primera vez y en un hecho inédito para la ciudad, Bell Ville será una de las tres sedes del evento en Córdoba. La noticia fue anunciada por el intendente, Juan Manuel Moroni, quien aseguró que el acontecimiento jerarquizará la cultura local y potenciará a la ciudad como un punto de proyección artística. Además, destacó que el evento atraerá un gran caudal de turistas que se alojarán en Bell Ville los días previos y posteriores al certamen, generando un importante movimiento económico en la zona.

“Es un desafío muy grande poner a Bell Ville en estos lugares del folclore”, destacó Moroni.

Los artistas que deseen presentar sus talentos podrán inscribirse hasta el 17 de agosto a través del sitio web de Bell Ville. El sábado 13 de septiembre se realizará el certamen del rubro de danza en el Teatro Coliseo de la ciudad, donde se evaluará a solistas y parejas de malambo, baile tradicional, parejas estilizadas y conjuntos de bailes folklóricos. Por otra parte, el domingo 14 de septiembre será el turno de la música, con el reconocimiento de solistas y conjuntos instrumentales, así como también de canciones inéditas.