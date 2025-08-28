El Decreto 614/2025 apunta al corazón del turismo, y de los desgastados cuerpos de la mayoría de los argentinos, inmersos en la crisis actual.

Es que el gobierno nacional apuró lo que parece una decisión tomada: agregarle una jornada de feriado a 2025.

La cuestión tiene por epicentro la celebración del Día de la Diversidad, que este año cae domingo. Pero la idea, a priori, es moverlo, por tratarse de una de las fechas “trasladables”.

En ese camino, el Boletín Oficial de este jueves apunta a que, desde ahora, si estas fechas coinciden “con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”.

Así las cosas, posiblemente el lunes 13 se agregaría una marca roja al almanaque.

La norma flamante dispone que la autoridad de aplicación, en tal sentido, es la Jefatura de Gabinete. Así, el área que conduce Guillermo Francos tendrá la decisión final.

Los feriados que quedan

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.