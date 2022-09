Por un "Poder Judicial independiente", vecinos de Carlos Paz reclaman por justicia

Familiares de víctimas de diversos tipos de delitos, junto a organizaciones sociales, realizarán una marcha que se llevará adelante en Villa Carlos Paz este lunes 26, a las 11, en reclamo de un "Poder Judicial independiente".

La convocatoria afirma que en el ámbito judicial "hay causas por gatillo fácil, violencia estatal, asesinatos, delitos a la integridad sexual, maltrato infantil, femicidios, violencia intrafamiliar y de género, corrupción, delitos ambientales y mala praxis" que se hallan "sin justicia".

Los convocantes denuncian "falta de avance de las investigaciones, dilaciones intencionales de los procesos judiciales, desprotección a las víctimas, revictimización por parte de la justicia, falta de imparcialidad y maltrato a lxs denunciantes y sus familiares".

Y señalan que algunos de estos casos, incluso, "implican directamente a funcionarixs o trabajadorxs municipales de Carlos Paz y policías de la provincia de Córdoba que fueron denunciadxs".

Las motivaciones por la que convocan a la marcha en Carlos Paz, según Carlos Paz Vivo, son al decir de los organizadores “Pedimos a la Justicia que comience a actuar porque hay muchas causas en la que los familiares no tienen respuestas".

Con la movilización, que partirá desde la esquina de Avenida San Martín y Uruguay de la villa, pretenden interpelar al Poder Judicial, al político y policial de la región.

El pasado lunes se realizó una conferencia de prensa con la convocatoria. “Nos reunimos profesionales, familiares de víctimas y organizaciones para decir ´basta de impunidad´.

“Vemos que la Justicia pone obstáculos, las víctimas no tienen claros sus derechos y no hay respuestas; y esto es sistemático”, señaló la abogada Daniela Pavón; representante legal de varias causas como el asesinato de Cecilia Basaldúa, según repasó Carlos Paz Vivo.

En tanto, según recogió el mismo medio, desde Asociación Civil Empoderar, su presidenta Fernanda Moyano, apuntó: “Vivimos todos los días esta falta de Justicia y no son casos aislados. No podemos hablar de una ciudad libre de violencia si la Justicia es la que nos sigue violentando y no acompaña”.

Luis Castana, padre de Andrea, que fue asesinada brutalmente hace siete años, expresó: “En marzo se cumplen ocho años de puras mentiras e inoperancia del fiscal Ricardo Mazzuchi. Es importante que la gente nos acompañe porque no somos solo nosotros las víctimas de la Justicia, hay muchas familias que sufrimos desde hace muchísimo tiempo. Pedimos que por favor dejen de mentir”, apuntó.

Entre los referentes de la marcha, también se encuentran Vanesa Godoy, quien lleva adelante una denuncia por el fallecimiento de su marido Sergio Racca tras una presunta mala praxis en el Hospital Gumersindo Sayago.

Según repasa El Diario de Carlos Paz, Vanesa Godoy sostuvo: "Tomó cartas en el asunto la Fiscalía, pero durante dos años no se trabajó en la causa. Nos juntamos con la idea de ver cómo activar estas causas, para que no queden impunes. No nos dan información como pasa en el resto de las causas, no nos atienden y no hay avances en las causas".