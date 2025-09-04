Desde la Policía de Córdoba se informó de un caso ocurrido este miércoles a bordo de una unidad del transporte urbano de pasajeros de la Capital.

Puntualmente, con la detención de un hombre después de la intervención de una efectivo que se encontraba con franco de servicio a bordo del móvil.

Se dio a conocer que fue aprehendido “por agredir a una pasajera durante una discusión por un boleto”.

Después de contener la situación, “la mujer lesionada fue asistida por un servicio de emergencias”.