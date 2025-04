Uno de los sectores de la sociedad que más sufrió un cambio en su vida cotidiana desde diciembre de 2023 ha sido el de los inquilinos, en virtud de que entre las primeras medidas que tomó el presidente Javier Milei al asumir fue la de derogar la extinta Ley de Alquileres, a partir del recordado Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Desde entonces, el mercado inmobiliario experimentó cambios significativos e impensados tiempo atrás: cada vínculo contractual puede hacerse en pesos o dólares, siempre que esté acordado entre el propietario y el inquilino, y los plazos para los aumentos se establecen “libremente” entre ambas partes.

Algo similar ocurre con la duración del vínculo: puede fijarse según se pongan de acuerdo las partes y ya no a tres años como indicaba la ley anterior; de no especificarse por escrito, el plazo será por dos años.

Incluso, en relación al incremento en el valor del alquiler, las opciones, siempre “a elegir entre las partes”, pueden ser atarlo al valor del dólar (¿oficial o blue?) o al aumento del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Finalmente, una de las modificaciones que más está afectando a los inquilinos es aquella que penaliza con una “compensación al propietario” del 10% del monto restante del alquiler en caso de que se pretenda rescindir el vínculo antes de tiempo.

En la última versión de la Ley de Alquileres, la que estuvo vigente entre 2020 y 2023, si el contrato tenía al menos seis meses de antigüedad y el inquilino notificaba su salida con 90 días de anticipación, no debía pagar penalización ni compensación. Otra posibilidad era el pago de hasta un mes y medio de alquiler, en caso que haber avisado con 30 días de anticipación.

Todo eso ya es historia.

No hay plata que alcance

El último punto es determinante para lo que hoy ocurre en la realidad de los nuevos vínculos entre propietarios e inquilinos, donde se ha notado un crecimiento de la morosidad por parte de quienes necesitan pagar para tener un techo donde vivir.

Según datos de la asociación Inquilinos Córdoba, la morosidad entre quienes no pueden pagar en tiempo y forma el valor de su alquiler se duplicó al “7 u 8 por ciento”. “Es una situación complicada que nos empieza a preocupar” sostiene desde esa organización Maximiliano Vittar, quien recuerda que “en pandemia la morosidad llegó al 25%, por lo que ahora ya estamos en una tercera parte de aquel momento históricamente complicado, cuando por decreto se tuvo que suspender tanto el pago de alquileres como las actualizaciones”.

Sobre la misma realidad, desde el CPI (Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba) aportan su visión. “Si bien la morosidad aumentó y los salarios no acompañan la inflación, aún no hay una marcada tendencia hacia la morosidad” sostiene su presidente, Lucas Péndola. “Sí vemos que a los inquilinos se les complica más el pago, porque además deben afrontar los impuestos y servicios, que también aumentaron. Todo hace más complejo llegar a fin de mes. A la gente no le alcanza y busca opciones más económicas”, sostiene.

Entre las “opciones” más económicas, que ya podrían tratarse, incluso, de tendencia, está la de “volver a la casa de los padres” en el caso de los más jóvenes, fenómeno que se intensificó en el último año.

Más complicada la tienen aquellas familias a las que ya no les alcanza para pagar el alquiler, ni siquiera con dos trabajos. “Hay ocasiones en las que conviene dejar los inmuebles que están alquilando desde antes y buscar de nuevo, ya que por la recesión hay alquileres a valores de 2024” sostiene Péndola.

El problema en este caso es la mencionada “compensación” que ahora se prevé para los propietarios en caso de que los inquilinos quieran (o no les quede otra) rescindir el actual vínculo.

Lo concreto es que, de un modo u otro, quienes aún tienen la posibilidad de pagar un alquiler han tenido que resignar otras necesidades básicas que tenían en su vida para garantizarse, al menos, un techo digno para vivir.