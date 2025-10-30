Hay preocupación en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba debido a los sucesivos robos que se sufrieron durante los últimos diez días.

Tanto el personal como los pacientes han sido víctimas de la inseguridad y los hechos se registraron durante el día. Entre lo robado, hay computadoras, mochilas y efectos personales de las personas allí internadas.

También se han llevado elementos relacionados a los aires acondicionados. "Ni siquiera dentro del hospital estamos seguros”, lamentó Mario Almada, delegado, en diálogo con Canal 10.

Los robos son llamativos porque, por ejemplo, las computadoras están abulonadas a una mesa. Si bien el personal va y viene, es difícil comprender en qué momento lograron llevárselas.

Por lo general, según precisó Almada, los ladrones “aprovechan las oportunidades en horarios de visitas”. Además, señaló que hay poca presencia policial: “Tenemos 3 agentes a la mañana, pero uno debe estar en el lugar de las cámaras y los otros dos circulan. A la noche, solo dos”.