Preocupación: supermercados del interior recibieron listas con aumentos de hasta el 7%

El futuro llegó hace rato. Los pronósticos agoreros por la volatilidad cambiaria de las últimas semanas parece que tendrán su correlato con la realidad de los precios en las góndolas. Más allá de la decisión de las últimas horas respecto al apoyo de los EE.UU al programa económico del gobierno nacional, la otra medida de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, también tensionará el precio de los alimentos porque los argentinos consumimos lo que exportamos.

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), pidieron retrotraer los incrementos, luego de la espiralización del dólar por encima de los 1500 pesos.

Las cadenas del interior inclusive señalaron en un comunicado de prensa: “Ante las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los últimos días, recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”.

El cordobés Víctor Palpacelli, presidente de FASA, aclaró que los principales incrementos provienen de las harineras, aceiteras y yerbateras. Subrayó que las subas rondan en el 7%, muy por encima de la inflación de los últimos meses. Además consignó que se da en una situación del consumo sumamente delicada en lo que va del año, pero que además se ha agudizado en los últimos tres meses. Según la consultora Scentia, los supermercados de cadena profundizaron en agosto una tendencia negativa que se replica en el acumulado anual, con descensos del 5,4% promedio.

En los mayoristas en tanto informaron que además del 7% de aumento en aceites y yerbas, también hubieron alzas del 6% en galletitas, 5,5% en alcohol etilíco y un 6% en golosinas.

Por último tanto la CAS como la FASA coincidieron en remarcar que los “empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo hábito de aumentar los precios por si acaso. En ese sentido seguiremos actuando como un escudo protector para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”.