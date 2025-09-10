Preocupación en el Hospital Rawson por la falta de personal

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Rawson denunciaron un brutal ajuste y una sobrecarga en la tareas.

Según precisó Ada Carnero, delegada, en los últimos cinco meses fueron echados dieciocho trabajadores, entre cirujanos, enfermeros, camilleros y administrativos.

Además, solo ocho de esas personas fueron reemplazadas con profesionales contratados por monotributo y con renovaciones cada tres meses.

"El ajuste fue demasiado grande", lamentó la delegada en diálogo con Canal 10. Explicó también que muchas de las personas echadas habían sido contratadas durante la pandemia.

“Es grave porque son trabajadores que estuvieron en el tiempo de pandemia. No pueden ser tan descartables para este Gobierno”, recriminó.