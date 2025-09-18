Córdoba no sale de la conmoción tras una seguidilla de muertes de menores de entre 7 y 15 años en distintos puntos de la provincia. Dos de los episodios fueron confirmados como casos de muerte súbita.

En diálogo con Ahora Noticias de Canal 10, el pediatra Héctor Pedicino señaló que en adolescentes la muerte súbita “es muy infrecuente y difícil de prevenir”. Además, agregó que “en casi todos los casos es de origen cardíaco” y que “es recomendable que los adolescentes sanos se hagan un electrocardiograma”.

Dos fallecimientos de adolescentes por muerte súbita

El primero ocurrió el 12 de septiembre en barrio Las Flores de la capital. Un chico de 13 años se descompensó en medio de un entrenamiento de fútbol en el club San Lorenzo.

A los tres días, en Carlos Paz, otro adolescente de la misma edad perdió la vida durante una clase de Educación Física.

Otros dos casos que conmocionan

A estos casos se suman otros dos con causas diferentes. En la escuela Guarnición Aérea Ipet 251 falleció Lautaro Manieri, de 15 años, luego de sufrir un coágulo en la cabeza que lo dejó en estado vegetativo.

En Capilla de los Remedios murió Thian Toledo, de 7 años, tras descompensarse en un cumpleaños y sufrir un paro cardiorrespiratorio.