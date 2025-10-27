Presentación de la revista Scholé en la Biblioteca Córdoba

Este martes tendrá lugar en la Biblioteca Córdoba (27 de abril 375, Córdoba) la presentación de la revista Scholé. Se trata de la publicación digital del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, destinada tanto a docentes en formación y en ejercicio como a la comunidad en general.

La jornada es organizada por ISEP -Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación-Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional y Biblioteca Córdoba.

La actividad será con entrada libre y gratuita, este martes 28 de octubre desde las 18 horas.

Participan: Adriana Fontana (directora del ISEP) y Matías Rodeiro (coordinador de gestión cultural de la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional).

Acerca de Scholé

Scholé nace desde una pedagogía comprometida con la cultura, por lo que su mirada se posa, inevitable y atenta, sobre asuntos que nos conciernen para compartirlos y transformarlos en un objeto común, como un modo de poner el mundo sobre la mesa.

Sus artículos se organizan en secciones que invitan a volver sobre determinados acontecimientos históricos, a explorar y reflexionar en torno a imágenes, a recorrer relatos que combinan la historia y la narración, a acceder a la mirada de especialistas sobre múltiples ámbitos de la cultura, a conocer libros, películas o recursos educativos, a inmiscuirse en artículos académicos y científicos; a acceder a una gran diversidad de experiencias que se producen en y desde las aulas. Su diseño contempla un minucioso trabajo con las imágenes, que se ofrecen desde un cuidado vínculo con el contenido y desde un desarrollo estético para ofrecer una experiencia de lectura acogedora a partir de sus múltiples lenguajes.