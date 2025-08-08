Como anticipo del ciclo Córdoba Mata, el martes 12 de agosto, desde las 19 horas, en la Biblioteca Córdoba, se presentará “Múltiple Joyce. Una novela dibujada” (editorial Abrazos) de José Luis Pizzi. Dialogarán con el autor, Fernando López y Daniel Canuti.

José Luis Pizzi es escritor y gestor cultural. Nació en Ingeniero Huergo, Río Negro, y actualmente reside en Berlín. Además, es el impulsor de la iniciativa literaria “Salón Berlinés”.

Con “Múltiple Joyce…” Pizzi culmina la trilogía iniciada con las novelas “El abogado” y “El actor”, ambas publicadas por Abrazo, editorial con sede en Stuttgart (Alemania) y Córdoba, y que desde 1999 publica libros sobre tango y literatura argentina en español, alemán, inglés, italiano y francés. Su responsable es Daniel Canuti.

Organizan: Editorial Abrazos, Salón Berlinés, Córdoba Mata, Biblioteca Córdoba y sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

Cita: martes 12 de agosto, 19 horas, 27 de abril 375 (Biblioteca Córdoba). Entrada libre y gratuita.