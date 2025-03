La Comisión de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Legislatura de Córdoba realiza hoy una reunión clave en la Legislatura, para exponer la crisis que atraviesa el sector debido a los bajos aranceles que les abona la obra social provincial APROSS.

Desde la Cámara que nuclea a los prestadores de servicios de discapacidad, incluidos instituciones especializadas y transportistas, indicaron que se dan de baja debido a que se les dificulta sostener sus servicios por el desfasaje en los precios que quedaron por debajo de la inflación. Esto impacta directamente en los afiliados que deben encontrar otro lugar donde ser atendidos.

“La obra social está pagando un 80% del valor del kilómetro que debe cumplir, y al mismo tiempo está abonando diciembre con los mismos atrasos. Esto es muy grave”, subrayó a Crónica Central, la tesorera de la Cámara de Prestadores de Discapacidad, Verónica Prieto.

El colectivo señaló que se continúa poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones fundamentales para el bienestar de los pacientes.

“No hemos tenido respuestas por parte de APROSS. Pablo Venturuzzi, quien es su presidente, no habla, no responde y no se sabe donde está. Nunca conseguimos que nos reciba jamás. Pareciera que no existe el área de discapacidad en la obra social”, denunció Virginia Els, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad.

El desfasaje de los aranceles “impide cubrir costos básicos y garantizar una atención digna”, afectando tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, quienes “ven interrumpidos o afectados los servicios esenciales para su bienestar, desarrollo e inclusión”.

"Pedimos una adecuación progresiva a la Ley 24.901, que es la legislación que nos rige a todas las prestaciones de discapacidad a nivel nacional, y hace 26 años que la provincia no adhiere", reveló Prieto.

La reunión en la Legislatura servirá para marcar los puntos esenciales en pos de garantizar el correcto servicio de prestaciones. Los reclamos: