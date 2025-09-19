El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, llevó adelante un operativo que culminó con el allanamiento y clausura de tres concesionarias de la ciudad de Córdoba: Go Max Concesionaria (Octavio Pinto 2882), Genoa Conssesion (Libertad 60) y Sigma Motors (Av. Colón 533 y Sucre 511).

La medida fue ejecutada luego de múltiples denuncias de consumidores que señalaron presuntas maniobras fraudulentas en la venta de automóviles y motocicletas. En los casos denunciados, los clientes abonaban bajo la modalidad “a sola firma”, pero no recibían la entrega del vehículo ni la devolución del dinero en caso de desistir de la operación.

Durante los procedimientos, se secuestró documentación y material electrónico de interés para la causa.

El operativo fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y contó con la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que acompañaron la tarea de inspección.

La clausura preventiva fue adoptada en el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N° 10.247, por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, ya que los contratos presentaban cláusulas abusivas, omisiones en la información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de productos.

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial se encuentra a disposición de consumidores y usuarios para brindar asesoramiento y recibir denuncias a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 351-3266655

Correo electrónico: defensadelconsumidor@cba.gov.ar

Sitio web: defensadelconsumidor.cba.gov.ar

Atención presencial: sede central en Av. Colón 724 de la ciudad de

Córdoba y delegaciones del interior provincial.