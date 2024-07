Los legisladores del bloque del Frente Cívico de Córdoba, hicieron una presentación con severos cuestionamientos a la norma vigente respecto de los juegos en línea, conocidos como juegos on line.

De esta manera se pretende derogar a través del presente proyecto de ley, una norma que dicen, “más allá de pretender regular, es involutiva y perjudicial para las personas.”

A través de un comunicado a la prensa, los representantes del Frente Cívico destacan que “resulta imposible no interpretar los testimonios de profesionales y referentes sociales al respecto, además del sufrimiento de cientos de familias a lo largo y ancho de la Provincia, y este flagelo requiere soluciones inmediatas por parte del Gobierno que no se pueden postergar.”

Por los motivos expuestos, solicitan a sus pares la aprobación del presente proyecto de Ley, que tiene por objeto la derogación de la ley N° 10793.

Fundamentos de la iniciativa

Desde el Frente Cívico surgieron los fundamentos que acompañan el pedido de derogación de la ley que rige en la Provincia respecto de los juegos on line y mencionan entre ellos que “en diciembre del año 2021, más precisamente el día 29, esta Legislatura de la Provincia de Córdoba, aprobó la ley de “Regulación del Juego en Línea”. En su artículo 1°, afirma que la misma “tiene por objeto regular el juego en línea, con la finalidad de garantizar el orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar los derechos de quienes participen en ellos”, y agregan que “en aquel momento, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, trató de manera exprés y sobre el fin de año el proyecto de ley que fuera iniciado por Legisladores que habían sido electos por partidos de la oposición (por el período 2019 - 2023), pero que en la actualidad, todos se desempeñan como funcionarios oficialistas tanto en los gobiernos Provincial como Municipal.”

Recordemos, remarcan desde el Frente Cívico que “en el comunicado difundido por Prensa del Gobierno Provincial el día 30/12/2020, afirma en su texto que la norma tiene por objeto regular el juego online a través, entre otras acciones, de la creación de un Registro de Licencias de Juego en Línea, así como colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad”.

Asimismo agregan que “la legisladora Silvia Paleo, coautora del proyecto, expresó en tanto miembro informante: “Esto no es una habilitación masiva y descontrolada”. Dijo Paleo: “Estamos proponiendo una regulación”, al tiempo que señaló que “Córdoba no es pionera en este tema”, sino que “son muchos los distritos en nuestro país que tienen iniciativas similares”, y que se trata de un tema que se viene regulando en Argentina y el mundo.”

La legisladora Silvia Paleo expresó “Algunos me preguntan ‘por qué regular’. Bueno, porque el único camino posible hacia un juego responsable, como ya dije, es responsabilidad del Estado. Y por eso planteamos este proyecto. El único camino posible hacia un juego responsable es tener un juego seguro, y para eso hay que fijar pautas, pautas claras y concretas para las empresas operadoras y los usuarios”, agregó.

También dijo Paleo: “Ojalá pudiéramos dedicarnos únicamente a sancionar leyes sobre temas felices, sobre temas que nos resulten cómodos, sobre temas que moralmente no tengan ningún reproche, sobre temas sin polémica”.

Asimismo establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y accionistas o propietarios de licencias de juego, entre otros.

También en estos fundamentos señalan que “por su parte, el legislador Orlando Arduh, coautor del proyecto original, expresó: “Lo cierto es que muchos menores hoy están sin control en estas plataformas, que las grandes y pequeñas empresas ponen a disposición sus servicios sin tributar un solo centavo al Estado provincial.”

Las críticas del Frente Cívico

Los representantes del bloque manifiestan que “si uno lee detenidamente la afirmación del ex Legislador Arduh, realmente no resiste razonamiento serio de un representante de los cordobeses. En palabras más o menos, es admitir, es reconocer el flagelo, en que están siendo afectados niños, pero anteponiendo que además el estado no recibe tributo por tal actividad. A esta altura, nos formulamos el siguiente interrogante. ¿Es acaso más importante regular el juego para asegurar la tributación al Estado? ¿Entonces, regular y obtener tributación hacia el estado provincial, limpia o elimina el daño a los menores por su participación?”

También remarcan que “a casi tres años después de la aprobación de la ley, y 8 meses después de la puesta en marcha de la habilitación de las plataformas que resultaron adjudicatarias de este negocio millonario [2], es notorio el desastre que la aprobación de esta ley ha ocasionado” y mencionan “un informe de la Consultora Opina Argentina, según puede leerse en La Voz del Interior que “se desprende que el 9% de los encuestados reconoce que realiza apuestas online y crece la preocupación especialmente porque entre los jóvenes la cifra de participación en este tipo de transacciones trepa al 16%.”

“El estudio también señala que el 24% cree que el grupo más afectado por la ludopatía son los adolescentes de 12 a 16 años. Un tercio de los encuestados tiene algún conocido de su entorno social que sufre de ludopatía. Entre los menores de 29 años, el conocimiento asciende al 39% y entre los hombres, al 37%. Además, los hombres (11%) son más propensos a esta práctica que las mujeres (5%).”

En su análisis, el Frente Cívico explica que “esta ley, como sus reglamentaciones, si bien tuvieron un objeto de regulación de la actividad del juego en línea en sus distintas modalidades para eliminar la clandestinidad, no caben dudas de que los fines recaudatorios tuvieron supremacía por sobre lo que establece la norma en su artículo 4, y que es la protección a niños, niñas y/o adolescentes” y ponen el acento en que “profesionales, expertos, referentes sociales de distintas religiones, y organizaciones de la sociedad civil, se han expresado categóricamente sobre los efectos adversos y de la falta o desprotección de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden a las apuestas, o de lo que se encuentran expuestos ante el flagelo social de la ludopatía.”

Destacan además que “el comunicado denominado “Apostar no es un juego”, emitido por los equipos de la Pastoral Social de más de 40 jurisdicciones donde llaman la atención sobre lo que consideran un flagelo social creciente y proponen “impedir el acceso de menores de edad a estos sitios”, y puede leerse en el comunicado, comentarios de referentes de la Pastoral Social: “esto está estallando, lo vemos todos los días. Ocurre en los barrios, en los colegios públicos y también en los privados”, indicó el referente de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba, Munir Bracco.

“En este sentido, también es importante destacar el testimonio del Cardenal Ángel Rossi, Arzobispo de Córdoba relató: “El juego es gravísimo, clandestino, oficial, se ha multiplicado la fuente, se ha oficializado. Es gravísimo porque es lucrar con la debilidad de la persona, es cuando a la persona en vez de ayudarla, la usás, porque usás su debilidad. Esto va generando todo un mundo que ya está instalado, que es adictivo, donde de golpe el chico está en la cancha de fútbol y ni está viendo el partido, con el celular apostando. En eso soy medio duro, eso raya la miserabilidad institucional.”

En la presentación del Frente Cívico también destacan que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la adicción al juego o ludopatía como una enfermedad e incluye en esta problemática a los “juegos digitales” o “videojuegos”.

“La Ludopatía es un trastorno reconocido por la Asociación de Psiquiatría Americana en 1980 y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lo recoge en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992.” Según la OMS, la misma “es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero.”

Las críticas a la ley

Más allá de la norma vigente, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, constituyen “grupos vulnerables”, dicen desde el Frente Cívico y agregan que “el estado Provincial, so pretexto de regular el juego está generando violación de derechos humanos. Los juegos online, constituyen un virus letal. Este virus silencioso que se desplaza de manera vertiginosa y transversal por el mundo digital, exige que adoptemos medidas o leyes a tal efecto. Es nuestra competencia como Legisladores. Cada vez son más los madres y padres, que denuncian daños en la salud de sus hijos, como así también los maestros y maestras en las escuelas.”

“Entonces, a esta altura cabe preguntarse, ¿interesa el bien jurídico protegido? ¿interesa cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes ante este flagelo? ¿o solo nos conformamos con regular y que la concesionarias tributen al estado provincial, pero nos olvidamos del bien más valioso y a su vez vulnerable ante el flagelo de la ludopatía?”, concluyen los representantes del bloque del Frente Cívico de Córdoba, firmantes del proyecto.