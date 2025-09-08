Primavera a la vista: amena semana en Córdoba, con picos de 30º

El sol busca, por estos tiempos, marcar tendencia.

Con septiembre habiendo cumplido una semana, el semblante primaveral busca instalarse estos días en tierras cordobesas.

Por lo pronto, un lunes de cielo apenas “algo nublado” ofrece una temperatura que llegaría a los 22 grados.

El sol luce pleno el martes, cuando a su vez el mercurio empieza a elevarse.

Mientras tanto, se hace sentir el viento norte, con posibles ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

La máxima sube unos puntos más el miércoles, y podría estirarse hasta los 30º.

El viento norte hace su trabajo. Sin embargo, para ese día se prevén cambios y las ráfagas empiezan a llegar desde el sudeste.

La semana se completa con sol y amenas jornadas.