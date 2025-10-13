Primavera en Córdoba: cómo se presenta el tiempo esta semana

El inevitable sendero rumbo al verano está en marcha desde hace un tiempo en Córdoba.

Y esta semana parece realizar un aporte en tal sentido.

Partiendo de este lunes, donde un cielo completamente despejado le hace lugar a un día de 29 grados de máxima.

Con marcas similares se presenta el martes, de acuerdo al Observatorio Córdoba del Servicio Meteorológico Nacional.

Las previsiones apuntan también a una fuerte presencia del viento norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El mercurio se mueve poco en los días siguientes.

Para el miércoles, eso sí, el cielo se nubla en buena parte de la provincia.

La continuidad está marcada por marcas mínimas elevadas y una temperatura que se estira casi hasta los 30º.