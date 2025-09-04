La Municipalidad de Córdoba realizará la primera Cumbre Barrial de Economía Circular, una “iniciativa que busca llevar a los barrios” la experiencia de cinco años de la Cumbre Mundial de Economía Circular, que puso a Córdoba en los ojos del mundo en materia de políticas públicas de reciclaje.

Tanto el municipio como distintas empresas y emprendimientos de Córdoba mostrarán su trabajo realizado en esta materia, así como también habrá numerosas propuestas educativas para los vecinos que se acerquen al lugar.

La cita será mañana en la plaza Vélez Sarsfield, ubicada en la intersección céntrica de Av. Hipólito Yrigoyen, Bv. San Juan y Av. Vélez Sarsfield, entre las 10 y 18 horas.

Habrá stands informativos y conversaciones ambientales bajo la propuesta “Re-Conversar”. Los cordobeses pueden acercar residuos secos, higienizados previamente, para participar del Ecocanje y llevarse productos de la Economía Circular, así como también llevar objetos que necesiten reparar, que serán arreglados de manera gratuita.

También habrá actividades para las infancias, con la presencia de escuelas de la ciudad, en las que los niños y niñas podrán jugar aprendiendo a cuidar el ambiente. La propuesta también incluirá música en vivo para abrirle las puertas al fin de semana.