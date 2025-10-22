La Justicia de Córdoba condenó a prisión perpetua a Alejandro Quinteros, el hombre que en noviembre de 2023 asesinó a su expareja, Valeria Gancedo, y enterró su cuerpo en una fosa dentro de un campo familiar cerca de la localidad de Impira, a pocos kilómetros de Oncativo.

El fallo se dictó en un juicio abreviado, luego de que el acusado reconociera los hechos, pidiera perdón a la familia de la víctima y aceptara la máxima pena. Quinteros fue hallado culpable de homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género.

El femicida drogó a Valeria con benzodiazepinas mezcladas con alcohol, la asfixió y luego intentó ocultar el crimen. Usó el teléfono de la mujer para enviar mensajes a familiares y amigas, simulando que seguía con vida y había decidido viajar, pero la mentira cayó cuando los chats comenzaron a mostrar contradicciones.

Tras varios días de búsqueda, Quinteros terminó confesando.

El 2 de diciembre de 2023, los investigadores hallaron el cuerpo de Valeria en el lugar exacto que él mismo indicó: una fosa que había cavado previamente en su propio campo.