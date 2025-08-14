Profesores y no docentes universitarios, en contra del aumento del Gobierno

En medio de la semana de paro del Frente Sindical Universitario, el gobierno nacional hizo un anuncio más, en línea con el destrato sostenido a ese sector de trabajadores.

Puntualmente, con un incremento salarial, vía decreto, por fuera de una negociación paritaria que decidió nunca abrir.

Rápidamente, centrales gremiales salieron al cruce de la unilateral decisión. Por caso, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), quien habló de “las mentiras del Gobierno”.

Valorando el plan de lucha llevado a cabo, el secretario general Carlos De Feo sostuvo: “No hay ningún aumento. En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%. Lo único que acaban de agregar es el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las deicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250. Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”.

A su vez, desde la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), mediante un comunicado dieron a conocer su “disconformidad” con lo emitido desde el Ministerio de Capital Humano.

Tras hacer un desglose de los incrementos, que van en torno al 1,1% mensual contra una pérdida de poder adquisitivo cercano a un tercio del salario en el último año y medio, solicitan “convertir a la garantía salarial en un adicional remunerativo” e “igualar ese adicional para todas las categorías”.