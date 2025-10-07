Después de dieciocho años prófugo, uno de los imputados por el crimen de Gonzalo Acro, en medio de una interna de barrabravas de River Plate, fue detenido este martes en Mina Clavero, donde se radicó con un nombre falso.

Sergio “Pelado” Piñeiro, de cincuenta años, se había instalado en el Valle de Traslasierra, donde llevaba adelante una escuela de fútbol femenino.

El asesinato de Acro ocurrió en agosto de 2007, en el barrio porteño de Villa Urquiza, cuando fue interceptado por un grupo de barrabravas de “Los Borrachos del Tablón”.

Cuatro años después, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 15 de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Alan y William Schlenker; Ariel “El Colo” Luna; Rubén “Oveja” Pintos; Pablo “Cuca” Girón; y Sergio “Pelado” Piñeiro.

La detención de Piñeiro ocurrió en un operativo coordinado por la Fiscalía de Villa Cura Brochero, con la participación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.