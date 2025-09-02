Programa A-ULA Móvil en barrios de Córdoba: talleres y cursos gratuitos
La Universidad Libre del Ambiente lleva adelante una iniciativa que acerca formaciones académicas a distintos sectores de la ciudad. Esta semana comienzan cursos de hortalizas y emprendedurismo en barrio Chingolo I, y de reparación de bicicletas en barrio Chingolo III.
Un total de 369 personas de Córdoba capital ya participaron de las capacitaciones que impulsa la Universidad Libre del Ambiente (ULA) en el marco del programa “A-ULA móvil”. Se trata de talleres gratuitos y abiertos a la comunidad, dictados directamente en los barrios con el objetivo de generar nuevas oportunidades de aprendizaje y empleo verde.
En esta nueva edición, dos propuestas se dictarán en la zona norte: el Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo, que abordará la agricultura familiar, el cultivo y las prácticas sostenibles, además de herramientas para desarrollar emprendimientos.
Serán dos encuentros de una hora los días miércoles 3 y 10 de septiembre a las 15:00, en el comedor Corazones Felices de barrio Chingolo I (Manzana 6 Lote 18).
Por otro lado, se dictará el Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas, que incluirá uso de herramientas, diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, y armado completo de rodados.
Esta segunda propuesta tendrá lugar el lunes 8 y martes 15 de septiembre a las 15:00, en Casa Macuca de barrio Chingolo III.
Desde su puesta en marcha, el programa “A-ULA móvil” permitió que 122 vecinos completaran el curso de hortalizas en barrios como Müller, Cabildo, Maldonado y Villa Siburu, mientras que 247 personas se formaron en reparación de bicicletas en Maldonado, Altamira, Cabildo y Villa Siburu.
Las inscripciones para los próximos talleres ya se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/SSeAjWYxPfBGsbxw8.