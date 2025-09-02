Un total de 369 personas de Córdoba capital ya participaron de las capacitaciones que impulsa la Universidad Libre del Ambiente (ULA) en el marco del programa “A-ULA móvil”. Se trata de talleres gratuitos y abiertos a la comunidad, dictados directamente en los barrios con el objetivo de generar nuevas oportunidades de aprendizaje y empleo verde.

En esta nueva edición, dos propuestas se dictarán en la zona norte: el Taller de Producción Agroecológica de Hortalizas y Emprendedurismo, que abordará la agricultura familiar, el cultivo y las prácticas sostenibles, además de herramientas para desarrollar emprendimientos.

Serán dos encuentros de una hora los días miércoles 3 y 10 de septiembre a las 15:00 , en el comedor Corazones Felices de barrio Chingolo I (Manzana 6 Lote 18).

Por otro lado, se dictará el Taller de Bicicletería: Reparación de Bicicletas, que incluirá uso de herramientas, diagnóstico y reparación de fallas mecánicas, y armado completo de rodados.

Esta segunda propuesta tendrá lugar el lunes 8 y martes 15 de septiembre a las 15:00 , en Casa Macuca de barrio Chingolo III.

Desde su puesta en marcha, el programa “A-ULA móvil” permitió que 122 vecinos completaran el curso de hortalizas en barrios como Müller, Cabildo, Maldonado y Villa Siburu, mientras que 247 personas se formaron en reparación de bicicletas en Maldonado, Altamira, Cabildo y Villa Siburu.

Las inscripciones para los próximos talleres ya se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/SSeAjWYxPfBGsbxw8.