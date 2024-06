En las universidades públicas argentinas se forman jóvenes con un alto nivel académico, cuya trayectoria y prestigio son valorados en todo el mundo. Los reconocimientos se suceden y ese dinero que los ciudadanos aportamos pagando impuestos para el sostenimiento de la educación pública, vuelve en la formación de las nuevas generaciones y se demuestra en resultados tangibles y comprobables.

En Data Universitaria les contaremos que este miércoles 26 de junio se llevó a cabo la toma de las banderas mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en manos de un alumno con promedio ideal, y de ceremonia de las cinco facultades.

El portador de la enseña patria de la UNRC es Pablo Rossi, con nota de 10 en su rendimiento académico, es estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.

Paula Garais es la primera escolta merced a su rendimiento académico de 9,65 en la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas. El segundo escolta, Gutiérrez, con 9,31, cursa Ingeniería Agronómica, Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV).

Por Agronomía y Veterinaria la abanderada es Ara Acosta (9 de promedio). Primer escolta: Luciano Cappellini (8,81). Segunda: Florencia Duartez (8,43), todos estudiantes de Medicina Veterinaria.

Por Ciencias Económicas, lleva la bandera Dolores Güelfi (8.41, alumna de Contador Público). Escoltas: Mariana Casale (8,26) y Jorgelina Busso (8,13).

Por Ciencias Exactas: Lucio Mansilla Hernández (9,79, Licenciatura en Ciencias de la Computación). Escoltas: Andrés Marchisio (9,72, Licenciatura en Física) y Joel D’Autilio (9,54, Licenciatura en Ciencias de la Computación).

Por Ciencias Humanas, el terceto hasta junio de 2025 está conformado por: el abanderado Mauricio Nicolino (9,62, Profesorado en Filosofía); el primer escolta, Diego Loser (9,42, Abogacía) y la segunda escolta, Guillermina Serrravalle (9,30, Profesorado en Historia).

Por Ingeniería: Zoé Cogno (9,15, Ingeniería Mecánica) es la abanderada. Las escoltas estudian Ingeniería Química: Victoria Frías (8,52) y Ana Del Sole (7,85).

La ceremonia fue presidida por Marisa Rovera, rectora, junto a quien compartieron el estrado Nora Bianconi, vicerrectora; Pablo Pizzi, secretario Académico de la UNRC, las decanas de Agronomía y Veterinaria, Carmen Cholaky, y de Ciencias Exactas, Marcela Daniele; los decanos de Ciencias Humanas, Fabio Dandrea, y de Ingeniería, Julián Durigutti, y la vicedecana de Ciencias Económicas, Susana Mussolini.

El himno nacional fue cantado por docentes de Expresión Musical e interpretado en lengua de señas por estudiantes del Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNRC.

El acto tuvo lugar en el aula mayor José Alfredo Duarte y fue transmitido vía streaming por UniRío TV y por la 97.7. Momentos previos, la banda musical del Área Material Río Cuarto interpretó “Aurora” mientras la rectora y la vicerrectora izaron la enseña celeste y blanca en el anfiteatro General San Martín.

Poder estudiar en la universidad pública

Ana Díaz, abanderada saliente, resaltó el valor de “construir conocimiento” y felicitó a quienes han portarán y escoltarán la enseña patria en el ciclo 2024/25. Indicó que en momentos como éste se cruzan “vivencias, deseos, certezas, aprendizajes, dudas, encuentros y reencuentros”. Más allá de la emoción de la jornada, invitó a “reconocer a compañeros, amigos, docentes de distintos niveles educativos”, agradecer “el privilegio de estudiar” en su “querida universidad pública, gratuita y de calidad”.

La estudiante de Filosofía evocó que en el campus encontró “carrera y vocación”, “pares con quienes transitar la vida, docentes cálidos y comprometidos con su labor” y “diversidad de realidades, diálogo y respeto”.

En cuanto a su área, Díaz valoró “el rol de la filosofía” y el de “las humanidades” a fin de “sacarnos de la incomprensión” e ir “más allá de la lógica mercantil”. Consideró asimismo la gran responsabilidad que a los protagonistas de la universidad pública les cabe de “pensar juntos las dificultades” y reparar en quienes “no tienen la posibilidad de estudiar”.

Díaz apuntó que “la educación pública y gratuita” es “un derecho para todos” y que debe asfaltarse su acceso por medio de “financiamiento estatal” que contemple “salarios dignos”.

El secretario académico, por su parte, recordó la importancia de “ser agradecido de todo” y de notar que la construcción social es colectiva y toma tiempo. Por eso hizo pública su gratitud a autoridades educativas de Córdoba y la ciudad por su presencia o por seguir el acto vía streaming como a quienes educan desde la UNRC en los jardines maternal Rayito de Sol y de infantes Rosario Vera Peñaloza. “Cada estudiante es resultado del trabajo de cada uno de ustedes. La universidad pública, y particularmente la UNRC debía este reconocimiento a cada uno”. En este orden, agregó: “No quiero dejar de reconocer a autoridades de facultades, departamentos, carreras. Esto no es posible si no hay un equipo detrás, docentes y no docentes que trabajan permanentemente”.

Pizzi se detuvo en el concepto de “inteligencia colectiva” y recordó “en este cambio de bandera el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, quien veía a la nación en proceso de conformación, atribulada en su lucha por la independencia y pensaba qué puede unir, animar, motivar a quienes” lideraba “para llevar adelante este proceso de liberación. En ese pensamiento diseñó nuestra bandera nacional”, la que une lo diverso, bajo cuyo manto se cobija la ciudadanía.

Fuente: unrc.edu.ar