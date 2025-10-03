Las altas temperaturas que estamos atravesando los cordobeses parecen tener fecha de vencimiento.

El Observatorio Hidro Meteorológico de Córdoba midió una temperatura mayor a los 32 grados para hoy, viernes, y también hay una alerta vigente de la Policía por la presencia de fuertes ráfagas de viento de hasta 75 km/h que pueden ocasionar disminución en la visibilidad por el polvo en suspensión.

Para este sábado, el pronóstico del SMN prevé una máxima de 36 grados con una mínima de 17. Tampoco descartó que puedan ocasionarse tormentas eléctricas por la noche en territorio provincial.

La Municipalidad de Córdoba también advirtió, a través de un comunicado, que recién en la madrugada del domingo 5 de octubre llegará un drástico cambio de tiempo, con un pronunciado descenso de la temperatura entre las 22 del sábado y las 3 del domingo.

El pronóstico del Observatorio Hidro Meteorológico contempla la ocasional caída de granizo y tormentas de variada intensidad. Además, comunicó que, ante cualquier emergencia o riesgo en la vía pública, comunicarse al teléfono 103 de Defensa Civil o al 107 en caso de necesitar asistencia médica.