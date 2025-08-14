Pronóstico: anticipan ventosas y frescas jornadas en Córdoba

Los cambios son una constante en cuanto a las condiciones del tiempo en Córdoba.

Este jueves trae al sol y al viento norte como protagonistas, pero las marcas están lejos, incluso, de llegar hasta los 20 grados.

Las previsiones apuntan a un día más bien fresco.

Se anticipa que las ráfagas podrían soplar hasta a 50 kilómetros por hora desde la tarde, pero la máxima es de 16 grados.

Para el viernes, la novedad es la multiplicación de las nubes.

El cielo luce “mayormente cubierto” y persiste el viento norte.

Las marcas tendrían valores similares a la jornada precedente.