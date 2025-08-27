La llegada al último cuatrimestre del año está al caer. Y la despedida de agosto tiene sus particularidades.

Por lo pronto, especialistas afirman que la llegada de “la tormenta de Santa Rosa”, prevista para fines de mes, llegaría a tiempo.

Se viene, en tal sentido, un frío e inestable fin de semana en tierras cordobesas.

Para este miércoles, la presencia del viento norte es una de las novedades.

La jornada tiene esta particularidad en toda la provincia.

Después de los 27º que alcanzó el mercurio el martes, se esperan unos grados menos para hoy.

El sol, bien presente en lo alto durante todo el día.