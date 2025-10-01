Pronóstico extendido, con verano en el horizonte: Córdoba, tormentas y 34º

El cielo ofrece panorama diversos por estos días en Córdoba. Y con él modificaciones en cuanto a las condiciones del tiempo.

Primero se avizora un miércoles donde comienza a crecer el número de nubes en lo alto.

Con octubre, la inestabilidad crece.

Y los chaparrones se prevén en algunos sectores más de la provincia el miércoles.

Al panorama posterior lo marca el sol, que de a poco comienza a hacerse sentir más.

Y el mercurio va en aumento. Pasa de 27 a 30 grados entre jueves y viernes, incluso con algunas ráfagas de viento norte en el horizonte.

Después se produce el giro y llegan aires del sur e inestabilidad. Por eso se prevén tormentas.

Eso sí, para este sábado, mirando en el pronóstico extendido, la máxima se estima en 34º.