Pronóstico
Pronóstico extendido, con verano en el horizonte: Córdoba, tormentas y 34º
Las condiciones ofrecen cambios por estos días en la provincia. Qué apuntan las previsiones.
El cielo ofrece panorama diversos por estos días en Córdoba. Y con él modificaciones en cuanto a las condiciones del tiempo.
Primero se avizora un miércoles donde comienza a crecer el número de nubes en lo alto.
Con octubre, la inestabilidad crece.
Y los chaparrones se prevén en algunos sectores más de la provincia el miércoles.
Al panorama posterior lo marca el sol, que de a poco comienza a hacerse sentir más.
Y el mercurio va en aumento. Pasa de 27 a 30 grados entre jueves y viernes, incluso con algunas ráfagas de viento norte en el horizonte.
Después se produce el giro y llegan aires del sur e inestabilidad. Por eso se prevén tormentas.
Eso sí, para este sábado, mirando en el pronóstico extendido, la máxima se estima en 34º.