Pronóstico extendido: de calurosas jornadas a las lluvias en Córdoba

Los pasajes de vientos de agosto y septiembre sostienen sus capítulos este mes en tierras cordobesas.

En tal sentido, este martes es importante la presencia de algunas ráfagas que, llegando del norte, podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El marco es una soleada jornada, con una máxima estimada en treinta grados.

Con marcas similares se presagia este miércoles en el centro de la provincia. Sin embargo, ya el cielo aparece plagado de nubes.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional presagian picos de inestabilidad en la semana.

Puntualmente, con chaparrones que se presentarían desde las primeras horas del jueves.

Con el mercurio apenas unos puntos debajo de sus jornadas precedentes, el viernes también tendría lluvias en buena parte de Córdoba.