Las habituales “bienaventuranzas” que suele traer la primavera parecen estar, en Córdoba, a la vuelta de la esquina.

Así se desprende de un pronóstico que tiene al sol como protagonista desde este lunes.

Los anticipos hablan de una jornada que arranca con viento sur, eso sí, y el fresco se hace sentir.

Pero un cielo despejado hace estirar la temperatura hasta los 23 grados en las primeras horas de la tarde.

Después, el viento gira y el tiempo empieza a acomodarse a la nueva estación.

Entre martes, miércoles y jueves, el mercurio se eleva un poco. Desde allí, las ráfagas que llegan del norte se hacen sentir.

El viernes crecen las mínimas, pero fundamentalmente, se aguardan veraniegas condiciones.

Aún con el viento como parte central del día, la máxima podría llegar a los 30 grados.