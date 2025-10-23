Se vienen cambios en las condiciones a nivel país. Hay temporales previstos y alertas varias, a sabiendas de que Córdoba no es la excepción.

Por un lado, en algunos sectores de la provincia las máximas estarán cercanas a los 35 grados.

Uno de los condicionantes, en tal sentido, pasa por las ráfagas de viento norte, que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

X de Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba

La inestabilidad, latente en la gran cantidad de nubes presentes en el cielo cordobés, se materializa desde la tarde-noche con un “alerta naranja” ante la posibilidad de tormentas.

Los fenómenos tienen epicentro en el sur provincial, pudiendo incluir también granizo.

Pronóstico extendido: mucho calor, viento norte y chance de lluvias en Córdoba

El mercurio desciende de la mano de las lluvias, aunque las mínimas siguen elevadas.

El viernes está marcado por las precipitaciones y fenómenos varios que podrían presentarse durante toda la jornada.

¿El sol? A priori, regresaría el sábado, aunque con viento sur y marcas a la baja.

Pronóstico extendido: mucho calor, viento norte y chance de lluvias en Córdoba