Pronóstico extendido: mucho calor, viento norte y chance de lluvias en Córdoba

Se vienen cambios en las condiciones a nivel país. Hay temporales previstos y alertas varias, a sabiendas de que Córdoba no es la excepción.

Por un lado, en algunos sectores de la provincia las máximas estarán cercanas a los 35 grados.

Uno de los condicionantes, en tal sentido, pasa por las ráfagas de viento norte, que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

La inestabilidad, latente en la gran cantidad de nubes presentes en el cielo cordobés, se materializa desde la tarde-noche con un “alerta naranja” ante la posibilidad de tormentas.

Los fenómenos tienen epicentro en el sur provincial, pudiendo incluir también granizo.

El mercurio desciende de la mano de las lluvias, aunque las mínimas siguen elevadas.

El viernes está marcado por las precipitaciones y fenómenos varios que podrían presentarse durante toda la jornada.

¿El sol? A priori, regresaría el sábado, aunque con viento sur y marcas a la baja.